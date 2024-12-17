Азербайджан забил спасительный гол Швеции за две секунды до финального свистка

В Бакинском дворце спорта подопечные Виталия Борисова принимали Швецию и сыграли с ней вничью 3:3.

Азербайджанская команда дважды вела в счете - 1:0 и 2:1. Но затем позволила гостям выйти вперед и смогла лишь за две секунды до финальной сирены сравнять счет. Спасителем сборной Азербайджана стал Октай Рустамли. Он же открыл счет в матче на 2-й минуте. Еще один мяч на счету Хазара Агализаде.

Важно отметить, что сборная Азербайджана полностью отказалась от иностранцев, в частности бразильцев. Теперь команда состоит лишь из местных игроков.

Азербайджан, Швеция, а также Греция и Хорватия выступают в группе 5. В первом матче в нашей группе Греция в гостях обыграла Швецию - 4:1. Таким образом, у греков 3 очка, у Азербайджана и Швеции - по 1. Хорватия еще не вступила в борьбу.

31 января сборная Азербайджана сыграет на выезде с хорватами. Матчи в группе завершатся в апреле 2025 года.

Всего 10 групп. Победители напрямую попадут в финальную стадию, которая пройдет в Латвии и Литве с 18 января по 8 февраля 2026 года. Еще четыре путевки в стыковых матчах разыграют восемь лучших сборных, занявших 2-е места. К 14 командам, прошедшим отбор, добавятся хозяева Евро-2026.