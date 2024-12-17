USD 1.7000
EUR 1.7864
RUB 1.6402
Подписаться на уведомления
Убить невинного... Убить виновного
Новость дня
Убить невинного... Убить виновного

Азербайджан забил спасительный гол Швеции за две секунды до финального свистка

Эльмир Алиев, отдел спорта
22:15 400

Сборная Азербайджана по футзалу провела первый матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2026. 

В Бакинском дворце спорта подопечные Виталия Борисова принимали Швецию и сыграли с ней вничью 3:3.

Азербайджанская команда дважды вела в счете - 1:0 и 2:1. Но затем позволила гостям выйти вперед и смогла лишь за две секунды до финальной сирены сравнять счет. Спасителем сборной Азербайджана стал Октай Рустамли. Он же открыл счет в матче на 2-й минуте. Еще один мяч на счету Хазара Агализаде.

Важно отметить, что сборная Азербайджана полностью отказалась от иностранцев, в частности бразильцев. Теперь команда состоит лишь из местных игроков.

Азербайджан, Швеция, а также Греция и Хорватия выступают в группе 5. В первом матче в нашей группе Греция в гостях обыграла Швецию - 4:1. Таким образом, у греков 3 очка, у Азербайджана и Швеции - по 1. Хорватия еще не вступила в борьбу.

31 января сборная Азербайджана сыграет на выезде с хорватами. Матчи в группе завершатся в апреле 2025 года.

Всего 10 групп. Победители напрямую попадут в финальную стадию, которая пройдет в Латвии и Литве с 18 января по 8 февраля 2026 года. Еще четыре путевки в стыковых матчах разыграют восемь лучших сборных, занявших 2-е места. К 14 командам, прошедшим отбор, добавятся хозяева Евро-2026.

Охота на «теневой флот» России
Охота на «теневой флот» России горячая тема
21:40 1052
Азербайджан забил спасительный гол Швеции за две секунды до финального свистка
Азербайджан забил спасительный гол Швеции за две секунды до финального свистка
22:15 401
Брат Асада задержан на границе Ливана и Сирии
Брат Асада задержан на границе Ливана и Сирии эксклюзив; обновлено 20:12
20:12 5851
Убить невинного... Убить виновного
Убить невинного... Убить виновного сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
08:00 5621
В Швейцарии провалилась провокация армянских лоббистов
В Швейцарии провалилась провокация армянских лоббистов
21:12 1689
Турция и Евросоюз обсуждают будущее Сирии
Турция и Евросоюз обсуждают будущее Сирии обновлено 20:18
20:18 2647
Фильм ужасов: россияне сжигают лица убитых северокорейских солдат
Фильм ужасов: россияне сжигают лица убитых северокорейских солдат НАШ ОБЗОР; ВИДЕО
16:50 8409
Абу Умар рассказал Эйнулле Фатуллаеву о боях Турции с курдскими боевиками
Абу Умар рассказал Эйнулле Фатуллаеву о боях Турции с курдскими боевиками второй видеорепортаж
05:55 6539
Россияне с корейцами наступают в Курской области
Россияне с корейцами наступают в Курской области
17:58 2581
Дезертиров в ВСУ было больше, чем погибших и раненых
Дезертиров в ВСУ было больше, чем погибших и раненых
17:38 3075
Судьбу армянских сепаратистов решит Бакинский военный суд
Судьбу армянских сепаратистов решит Бакинский военный суд заявление Генпрокуратуры
15:20 4753

ЭТО ВАЖНО

Охота на «теневой флот» России
Охота на «теневой флот» России горячая тема
21:40 1052
Азербайджан забил спасительный гол Швеции за две секунды до финального свистка
Азербайджан забил спасительный гол Швеции за две секунды до финального свистка
22:15 401
Брат Асада задержан на границе Ливана и Сирии
Брат Асада задержан на границе Ливана и Сирии эксклюзив; обновлено 20:12
20:12 5851
Убить невинного... Убить виновного
Убить невинного... Убить виновного сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
08:00 5621
В Швейцарии провалилась провокация армянских лоббистов
В Швейцарии провалилась провокация армянских лоббистов
21:12 1689
Турция и Евросоюз обсуждают будущее Сирии
Турция и Евросоюз обсуждают будущее Сирии обновлено 20:18
20:18 2647
Фильм ужасов: россияне сжигают лица убитых северокорейских солдат
Фильм ужасов: россияне сжигают лица убитых северокорейских солдат НАШ ОБЗОР; ВИДЕО
16:50 8409
Абу Умар рассказал Эйнулле Фатуллаеву о боях Турции с курдскими боевиками
Абу Умар рассказал Эйнулле Фатуллаеву о боях Турции с курдскими боевиками второй видеорепортаж
05:55 6539
Россияне с корейцами наступают в Курской области
Россияне с корейцами наступают в Курской области
17:58 2581
Дезертиров в ВСУ было больше, чем погибших и раненых
Дезертиров в ВСУ было больше, чем погибших и раненых
17:38 3075
Судьбу армянских сепаратистов решит Бакинский военный суд
Судьбу армянских сепаратистов решит Бакинский военный суд заявление Генпрокуратуры
15:20 4753
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться