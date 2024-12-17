И все-таки посадят Трампа или нет?

Нью-йоркский судья Хуан Мерчан отверг возможность закрыть дело, по которому избранный президент США Дональд Трамп был признан преступником. Речь идет о подкупе порноактрисы Сторми Дэниэлс, чтобы та молчала об их сексуальной связи. Но осудили Трампа не за саму взятку в размере 130 тысяч долларов, а за то, что он провел эти деньги по статье «деловая отчетность компании», а это является в США преступлением. В мае этого года жюри в составе 12 человек единогласно вынесло вердикт: Трамп виновен по 34 статьям обвинения. Ему грозит 4 года тюрьмы, хотя юристы говорят, что наказание может ограничиться несколькими неделями — суд учтет, что до этого у него не было уголовных дел.

Но сейчас не это главное. Поскольку судья Мерчан отказался закрывать дело, то Трамп может «взойти на престол» как признанный felon — уголовный преступник. Такого в истории США еще не было. Впрочем, с именем избранного президента связано много прецедентов. Никто из предыдущих президентов не подвергался дважды импичменту. Никто не становился фигурантом сразу четырех уголовных дел. Адвокаты Трампа апеллировали к решению Верховного суда, который ранее постановил, что президент при исполнении своих обязанностей обладает полным иммунитетом против каких бы то ни было обвинений уголовного характера. Прокуроры же говорят, что иммунитет на Трампа не распространяется, потому что он дал взятку Дэниэлс, а потом фальсифицировал документы осенью 2016 года, перед своими первыми выборами, когда еще не стал президентом. Представитель Трампа Стивен Чанг, тем не менее, утверждает, что решение судьи является «грубым нарушением постановления высшей судебной власти». Судья Мерчан уже несколько раз переносил дату оглашения своего решения. В последний он должен был это сделать 26 ноября, но и тогда отложил вердикт, ссылаясь на продолжающуюся подготовку адвокатами Трампа разного рода ходатайств. Теперь, как ожидается, он должен объявить о дальнейшем продвижении дела уже на той неделе. До этого окружной судья Эйлвин Брагг посылал сигналы о том, что Трампа могут осудить уже после окончания его президентского срока. То есть через четыре года. Но есть и другой вариант, хотя он и выглядит фантастическим —Трампа могут осудить еще до инаугурации и, таким образом, его могут посадить за решетку на три-четыре недели.

В любом случае нынешнее решение Мерчана является определенным успехом американского правосудия, которое пережило в этом году целый ряд позорных поражений. Из четырех процессов два федеральных — по подстрекательству к мятежу в январе 2021 года и о хранении секретных документов в частной резиденции Трампа во Флориде были закрыты. Основание — его ошеломляющая победа на выборах президента. Нью-йоркское дело в компетенции штата, и его таким образом нельзя выбросить на помойку. А судье, конечно, честь и хвала за то, что он не прогнулся перед атакой армии избранного президента. Трамп, конечно, подаст апелляцию на это решение Хуана Мерчана. И если он ее проиграет, то почти наверняка обратится в Верховный суд, где шести консерваторам, из которых троих он назначил лично, противостоят только три условных либерала. Но и тем нужно заботиться о своей репутации, значительно подорванной скандалами последнего года. Но на рассмотрение апелляции может уйти немало времени. И у нашего большого друга Трампа есть явные перспективы принять присягу, будучи уголовным преступником. Юристы, поспешите занести этот факт в анналы истории. Параллельно с делом о взятке порноактрисе в Америке развивается и еще одна удивительная история. Как помнит весь мир, 6 января 2021 года несколько сотен ярых сторонников Трампа ворвались в Капитолий. Их целью было сорвать утверждение результатов тогдашних президентских выборов, на которых победил Байден, и наказать тех, кто сертификацию этой победы поддерживает. Среди последних был вице-президент США Майк Пенс. Кто-то из нападавших кричал, что его, а также спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси нужно повесить. А перед зданием колыбели демократии Америки в это время уже начали сооружать деревянную виселицу.