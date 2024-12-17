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ФИФА назвала лучшего игрока года

17 декабря 2024, 23:01 1045

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал лауреатом премии The FIFA Best лучшему футболисту года.

Церемония вручения наград прошла в Дохе. В списке претендентов было шесть игроков, выступавших в прошлом и нынешнем сезонах за «Реал»: Винисиус, испанец Даниэль Карвахаль, уругваец Федерико Вальверде, англичанин Джуд Беллингем, француз Килиан Мбаппе (в прошлом сезоне выступал за французский ПСЖ) и завершивший карьеру летом немецкий полузащитник Тони Кроос.

Кроме них номинировали испанца Родри, норвежца Эрлинга Холанда (оба — «Манчестер Сити»), немца Флориана Вирца («Байер»), испанца Ламина Ямаля («Барселона»), а также аргентинца Лионеля Месси («Интер Майами»), который выиграл две последние награды (всего — три).

В прошлом сезоне Винисиус выиграл Лигу чемпионов, где был признан лучшим игроком турнира, а также чемпионат Испании и Суперкубок страны.

Обладателем «Золотого мяча» 2024 года, вручаемого журналом France Football лучшему футболисту, стал Родри.

Приз ФИФА лучшему голкиперу второй раз за последние три года получил аргентинец Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы». Среди номинантов был украинец Андрей Лунин из мадридского «Реала». Тренером года признали итальянского наставника «Реала» Карло Анчелотти.

Символическая сборная года выглядит следующим образом:

вратарь — Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»);

защитники — Даниэль Карвахаль (Испания, «Реал»), Антонио Рюдигер (Германия, «Реал»), Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»), Вильям Салиба (Франция, «Арсенал»);

полузащитники — Джуд Беллингем (Англия, «Реал»), Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Тони Кроос (Германия, «Реал»);

нападающие — Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»).

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