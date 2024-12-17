Эрдоган: уничтожить все террористические группировки в Сирии

Об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшихся переговоров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру о необходимости ликвидации всех действующих в Сирии террористических группировок.

«Президент Эрдоган заявил, что Сирия вступила в период, когда ее народ будет решать будущее своей страны, и что важно уничтожить все террористические организации, включая РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и ИГ (группировка «Исламское государство»), чтобы защитить ее территориальную целостность», - говорится в сообщении.

Эрдоган проинформировал Нехаммера о начале возвращения на родину сирийских беженцев, отметив, что этот процесс будет зависеть от создания «устойчивых условий жизни в Сирии».

«Президент Эрдоган также заявил, что поддержка международного сообщества необходима для восстановления Сирии и ее инфраструктуры, разрушенной в результате гражданской войны», - отмечается в сообщении администрации турецкого лидера.