У Симоньян свой «прогноз» по Зеленскому

Главный редактор пропагандистского RT Маргарита Симоньян считает, что президент Украины Владимир Зеленский «дождется» судьбы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Мне кажется, Зеленский дождется судьбы Саакашвили, которого тоже ведь отпустили с миром. Он и там побывал, и здесь наследил, и на Украине прославился. Ну и что? Лежит по итогу в клинике: то он голодает, то он умирает, то еще что-нибудь», — приводит Sova News слова российской пропагандистки.