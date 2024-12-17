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Убить невинного... Убить виновного
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Убить невинного... Убить виновного

У Симоньян свой «прогноз» по Зеленскому

17 декабря 2024, 23:33 495

Главный редактор пропагандистского RT Маргарита Симоньян считает, что президент Украины Владимир Зеленский «дождется» судьбы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Мне кажется, Зеленский дождется судьбы Саакашвили, которого тоже ведь отпустили с миром. Он и там побывал, и здесь наследил, и на Украине прославился. Ну и что? Лежит по итогу в клинике: то он голодает, то он умирает, то еще что-нибудь», — приводит Sova News слова российской пропагандистки.

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