USD 1.7000
EUR 1.7864
RUB 1.6402
Подписаться на уведомления
Убить невинного... Убить виновного
Новость дня
Убить невинного... Убить виновного

Европа приговорена к войне с Россией

война миров
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
17 декабря 2024, 23:54 2034

Новый генсек НАТО Марк Рютте выступил с программной речью, в которой заявил следующее: «Россия готовится к долгосрочной конфронтации как с Украиной, так и с нами. Мы не готовы к тому, что на нас надвигается через четыре-пять лет. Пора перестроиться на мышление военного времени и резко нарастить наше оборонное производство и оборонные расходы».

К заявлениям военно-политического руководства любой страны о необходимости роста военных расходов и внешних угроз – причем что на Западе, что в России – следует относиться с определенной долей осторожности. Потому что оборонный бюджет – слишком уж сладкая вещь и для генералов-заказчиков, и для бизнесменов-подрядчиков.

Генсек НАТО призвал Европу к решительным действиям

Но в данном случае с Рютте вполне можно согласиться – после завершения холодной войны европейцы не готовились к каким-либо серьезным военным конфликтам. И даже когда российские танки уже шли по Украине, ни о каком увеличении военных расходов и речи не шло. И только в нынешнем, 2024 году они прозрели.

Причем далеко не все, это еще будет обсуждаться и согласовываться, дискутироваться и служить основой для множества популистских заявлений и откровенной демагогии. И хотя ситуация в европейском ВПК откровенно критическая – даже сейчас немногие это осознают.

Вот цитата из недавнего доклада Кильского института мировой экономики: «Готовы к войне через десятилетия - медленное перевооружение Европы и Германии по сравнению с Россией», «Германия перевооружается слишком медленно перед лицом стремительно выросшей военной угрозы со стороны России. В случае военного конфликта она бы за два с небольшим месяца израсходовала все снаряды и ракеты, которые может произвести за год, если бы вела огонь с такой же интенсивностью, как это сегодня делает российская армия в Украине. А чтобы произвести некоторые виды вооружения в достаточном количестве, ей потребуются десятки лет, а то и почти целое столетие».

Европейцы не готовились к военным конфликтам, даже когда российские танки уже шли по Украине

Но даже эти тревожные выводы не мобилизуют политиков Европы. Уж слишком долго она не ощущала внешних угроз. А мирная жизнь – она расслабляет. Кроме того, лишние непроизводительные расходы – а снаряд в тарелку не положишь, и гексоген на хлеб не намажешь – это всегда неприятно.

А может, основная причина в том, что европейских политиков пугает масштаб работ, которые предстоит сделать для восстановления собственного ВПК, и, соответственно, стоимость этих работ. Российские ультрапатриоты очень любят «пустить слезу» при воспоминаниях о погроме советской армии и ВПК СССР, но ведь в Европе и США происходил тот же самый процесс: закрывались военные заводы, сокращались специалисты, уничтожались стратегические запасы.

Царила эйфория – холодная война закончилась, нам теперь ничего этого не нужно, наступил «конец истории» и тотальные конфликты на территории исключены. Нет, о повышении европейских военных расходов до уровня 2% ВВП периодически вспоминали – и в 2006-м, и в 2014-м, когда большинство уже начало осознавать «ху из мистер Путин» - но дальше слов дело не шло.

Правительство Путина в Кремле - самопровозглашенный враг «коллективного Запада»

Пока не грянуло. И если после аннексии Крыма европейских стран - членов НАТО, выполнивших свои обязательства в этой сфере, было всего три, прописью – три, то ожидается, что по итогам нынешнего года их станет 23. А Рютте уже настаивает, что и этого мало, нужно не менее 3% от ВВП. Справедливо замечая: «Если мы сейчас не будем вместе тратиться на предотвращение войны, то потом мы заплатим гораздо, гораздо, гораздо более высокую цену, когда придется воевать».

Так что новая холодная война в Европе неизбежна. Как неизбежна и новая гонка вооружений. Иного выхода просто нет. Поскольку правительство Путина в Кремле - самопровозглашенный враг «коллективного Запада». Поскольку там искренне уверены, что находятся в состоянии войны с США и НАТО в Украине. И никакие жесты доброй воли или поиски Западом решения путем переговоров не изменят этого факта.

Новое предложение Трампа Эрдогану
Новое предложение Трампа Эрдогану наша корреспонденция
00:48 1024
И все-таки посадят Трампа или нет?
И все-таки посадят Трампа или нет? наша корреспонденция
17 декабря 2024, 22:19 2566
Нетаньяху анонсирует «наилучшее решение» по Голанам
Нетаньяху анонсирует «наилучшее решение» по Голанам обновлено 23:25
17 декабря 2024, 23:25 3901
Эрдоган: уничтожить все террористические группировки в Сирии
Эрдоган: уничтожить все террористические группировки в Сирии
17 декабря 2024, 23:14 1890
Теперь все будет решать НАТО
Теперь все будет решать НАТО
17 декабря 2024, 22:50 2518
Охота на «теневой флот» России
Охота на «теневой флот» России горячая тема
17 декабря 2024, 21:40 3011
Азербайджан забил спасительный гол Швеции за две секунды до финального свистка
Азербайджан забил спасительный гол Швеции за две секунды до финального свистка
17 декабря 2024, 22:15 3630
Брат Асада задержан на границе Ливана и Сирии
Брат Асада задержан на границе Ливана и Сирии эксклюзив; обновлено 20:12
17 декабря 2024, 20:12 8379
Убить невинного... Убить виновного
Убить невинного... Убить виновного сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
17 декабря 2024, 08:00 6320
В Швейцарии провалилась провокация армянских лоббистов
В Швейцарии провалилась провокация армянских лоббистов
17 декабря 2024, 21:12 3690
Турция и Евросоюз обсуждают будущее Сирии
Турция и Евросоюз обсуждают будущее Сирии обновлено 20:18
17 декабря 2024, 20:18 3172

ЭТО ВАЖНО

Новое предложение Трампа Эрдогану
Новое предложение Трампа Эрдогану наша корреспонденция
00:48 1024
И все-таки посадят Трампа или нет?
И все-таки посадят Трампа или нет? наша корреспонденция
17 декабря 2024, 22:19 2566
Нетаньяху анонсирует «наилучшее решение» по Голанам
Нетаньяху анонсирует «наилучшее решение» по Голанам обновлено 23:25
17 декабря 2024, 23:25 3901
Эрдоган: уничтожить все террористические группировки в Сирии
Эрдоган: уничтожить все террористические группировки в Сирии
17 декабря 2024, 23:14 1890
Теперь все будет решать НАТО
Теперь все будет решать НАТО
17 декабря 2024, 22:50 2518
Охота на «теневой флот» России
Охота на «теневой флот» России горячая тема
17 декабря 2024, 21:40 3011
Азербайджан забил спасительный гол Швеции за две секунды до финального свистка
Азербайджан забил спасительный гол Швеции за две секунды до финального свистка
17 декабря 2024, 22:15 3630
Брат Асада задержан на границе Ливана и Сирии
Брат Асада задержан на границе Ливана и Сирии эксклюзив; обновлено 20:12
17 декабря 2024, 20:12 8379
Убить невинного... Убить виновного
Убить невинного... Убить виновного сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
17 декабря 2024, 08:00 6320
В Швейцарии провалилась провокация армянских лоббистов
В Швейцарии провалилась провокация армянских лоббистов
17 декабря 2024, 21:12 3690
Турция и Евросоюз обсуждают будущее Сирии
Турция и Евросоюз обсуждают будущее Сирии обновлено 20:18
17 декабря 2024, 20:18 3172
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться