Европа приговорена к войне с Россией

Новый генсек НАТО Марк Рютте выступил с программной речью, в которой заявил следующее: «Россия готовится к долгосрочной конфронтации как с Украиной, так и с нами. Мы не готовы к тому, что на нас надвигается через четыре-пять лет. Пора перестроиться на мышление военного времени и резко нарастить наше оборонное производство и оборонные расходы». К заявлениям военно-политического руководства любой страны о необходимости роста военных расходов и внешних угроз – причем что на Западе, что в России – следует относиться с определенной долей осторожности. Потому что оборонный бюджет – слишком уж сладкая вещь и для генералов-заказчиков, и для бизнесменов-подрядчиков.

Но в данном случае с Рютте вполне можно согласиться – после завершения холодной войны европейцы не готовились к каким-либо серьезным военным конфликтам. И даже когда российские танки уже шли по Украине, ни о каком увеличении военных расходов и речи не шло. И только в нынешнем, 2024 году они прозрели. Причем далеко не все, это еще будет обсуждаться и согласовываться, дискутироваться и служить основой для множества популистских заявлений и откровенной демагогии. И хотя ситуация в европейском ВПК откровенно критическая – даже сейчас немногие это осознают. Вот цитата из недавнего доклада Кильского института мировой экономики: «Готовы к войне через десятилетия - медленное перевооружение Европы и Германии по сравнению с Россией», «Германия перевооружается слишком медленно перед лицом стремительно выросшей военной угрозы со стороны России. В случае военного конфликта она бы за два с небольшим месяца израсходовала все снаряды и ракеты, которые может произвести за год, если бы вела огонь с такой же интенсивностью, как это сегодня делает российская армия в Украине. А чтобы произвести некоторые виды вооружения в достаточном количестве, ей потребуются десятки лет, а то и почти целое столетие».

Но даже эти тревожные выводы не мобилизуют политиков Европы. Уж слишком долго она не ощущала внешних угроз. А мирная жизнь – она расслабляет. Кроме того, лишние непроизводительные расходы – а снаряд в тарелку не положишь, и гексоген на хлеб не намажешь – это всегда неприятно. А может, основная причина в том, что европейских политиков пугает масштаб работ, которые предстоит сделать для восстановления собственного ВПК, и, соответственно, стоимость этих работ. Российские ультрапатриоты очень любят «пустить слезу» при воспоминаниях о погроме советской армии и ВПК СССР, но ведь в Европе и США происходил тот же самый процесс: закрывались военные заводы, сокращались специалисты, уничтожались стратегические запасы. Царила эйфория – холодная война закончилась, нам теперь ничего этого не нужно, наступил «конец истории» и тотальные конфликты на территории исключены. Нет, о повышении европейских военных расходов до уровня 2% ВВП периодически вспоминали – и в 2006-м, и в 2014-м, когда большинство уже начало осознавать «ху из мистер Путин» - но дальше слов дело не шло.