Категоричный ответ Саудовской Аравии

Руководство Саудовской Аравии не намерено заниматься нормализацией отношений с Израилем до тех пор, пока в секторе Газа продолжаются боевые действия, пишет Jerusalem Post со ссылкой на источник.

По его сведениям, в последние недели саудовские чиновники во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом встречались с чиновниками, близкими к избранному президенту США Дональду Трампу, включая кандидата в спецпосланники США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа. На этих встречах саудиты говорили, что нормализация отношений между странами станет возможна лишь с концом войны в Газе.

Кроме того, Эр-Рияд хочет от Израиля заявления по поводу палестинской государственности: речь может идти не обязательно о ее признании, но, к примеру, о высказанном израильскими властями стремлении работать над созданием государства палестинцев.