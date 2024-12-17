USD 1.7000
EUR 1.7864
RUB 1.6402
Подписаться на уведомления
Убить невинного... Убить виновного
Новость дня
Убить невинного... Убить виновного

США: Мы тут ни при чем

00:14 1096

Вашингтон не знал о готовящемся нападении на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и не причастен к его убийству, заявил во вторник представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

«У меня нет никаких оценок по поводу этого взрыва. Я могу сказать, что Соединенные Штаты не знали об этом заранее и не принимали в этом участия», — ответил Миллер на соответствующий вопрос журналиста во время брифинга.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов и его помощник погибли сегодня. Возбуждено уголовное дело о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов. По версии следствия, взрывчатка была установлена на ручке электросамоката.

Новое предложение Трампа Эрдогану
Новое предложение Трампа Эрдогану наша корреспонденция
00:48 1029
И все-таки посадят Трампа или нет?
И все-таки посадят Трампа или нет? наша корреспонденция
17 декабря 2024, 22:19 2568
Нетаньяху анонсирует «наилучшее решение» по Голанам
Нетаньяху анонсирует «наилучшее решение» по Голанам обновлено 23:25
17 декабря 2024, 23:25 3903
Эрдоган: уничтожить все террористические группировки в Сирии
Эрдоган: уничтожить все террористические группировки в Сирии
17 декабря 2024, 23:14 1891
Теперь все будет решать НАТО
Теперь все будет решать НАТО
17 декабря 2024, 22:50 2523
Охота на «теневой флот» России
Охота на «теневой флот» России горячая тема
17 декабря 2024, 21:40 3012
Азербайджан забил спасительный гол Швеции за две секунды до финального свистка
Азербайджан забил спасительный гол Швеции за две секунды до финального свистка
17 декабря 2024, 22:15 3632
Брат Асада задержан на границе Ливана и Сирии
Брат Асада задержан на границе Ливана и Сирии эксклюзив; обновлено 20:12
17 декабря 2024, 20:12 8382
Убить невинного... Убить виновного
Убить невинного... Убить виновного сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
17 декабря 2024, 08:00 6320
В Швейцарии провалилась провокация армянских лоббистов
В Швейцарии провалилась провокация армянских лоббистов
17 декабря 2024, 21:12 3692
Турция и Евросоюз обсуждают будущее Сирии
Турция и Евросоюз обсуждают будущее Сирии обновлено 20:18
17 декабря 2024, 20:18 3172

ЭТО ВАЖНО

Новое предложение Трампа Эрдогану
Новое предложение Трампа Эрдогану наша корреспонденция
00:48 1029
И все-таки посадят Трампа или нет?
И все-таки посадят Трампа или нет? наша корреспонденция
17 декабря 2024, 22:19 2568
Нетаньяху анонсирует «наилучшее решение» по Голанам
Нетаньяху анонсирует «наилучшее решение» по Голанам обновлено 23:25
17 декабря 2024, 23:25 3903
Эрдоган: уничтожить все террористические группировки в Сирии
Эрдоган: уничтожить все террористические группировки в Сирии
17 декабря 2024, 23:14 1891
Теперь все будет решать НАТО
Теперь все будет решать НАТО
17 декабря 2024, 22:50 2523
Охота на «теневой флот» России
Охота на «теневой флот» России горячая тема
17 декабря 2024, 21:40 3012
Азербайджан забил спасительный гол Швеции за две секунды до финального свистка
Азербайджан забил спасительный гол Швеции за две секунды до финального свистка
17 декабря 2024, 22:15 3632
Брат Асада задержан на границе Ливана и Сирии
Брат Асада задержан на границе Ливана и Сирии эксклюзив; обновлено 20:12
17 декабря 2024, 20:12 8382
Убить невинного... Убить виновного
Убить невинного... Убить виновного сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
17 декабря 2024, 08:00 6320
В Швейцарии провалилась провокация армянских лоббистов
В Швейцарии провалилась провокация армянских лоббистов
17 декабря 2024, 21:12 3692
Турция и Евросоюз обсуждают будущее Сирии
Турция и Евросоюз обсуждают будущее Сирии обновлено 20:18
17 декабря 2024, 20:18 3172
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться