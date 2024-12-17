США: Мы тут ни при чем

Вашингтон не знал о готовящемся нападении на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и не причастен к его убийству, заявил во вторник представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

«У меня нет никаких оценок по поводу этого взрыва. Я могу сказать, что Соединенные Штаты не знали об этом заранее и не принимали в этом участия», — ответил Миллер на соответствующий вопрос журналиста во время брифинга.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов и его помощник погибли сегодня. Возбуждено уголовное дело о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов. По версии следствия, взрывчатка была установлена на ручке электросамоката.