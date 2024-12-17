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Убить невинного... Убить виновного
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Убить невинного... Убить виновного

Трамп отправляет своего спецпредставителя в Киев

00:32 580

Новый спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в начале января посетит Киев и ряд других европейских столиц в рамках усилий по прекращению войны, сообщает Reuters со ссылкой на двух источников, знакомых с планами поездки.

По их данным, 80-летний генерал-лейтенант в отставке, назначение которого на пост помощника президента и специального представителя по Украине и России Трамп анонсировал в конце ноября, не планирует посещать Москву во время своего турне.

Ожидается, что Келлог проведет переговоры с украинским руководством в Киеве, кроме того, его команда сейчас работает над организацией встреч с другими европейскими лидерами в Риме и Париже, сообщают источники Reuters.

По данным собеседников агентства, ожидается, что встречи будут посвящены «установлению фактов» от имени администрации Трампа, а не «активным переговорам». Они отметили, что планирование поездки все еще находится на стадии завершения и маршрут может измениться.

В интервью Fox News четырьмя днями ранее Келлог, отвечая на вопрос о планах посетить Киев или Москву, сказал, что новая администрация «строит некоторые планы, чтобы на самом деле пойти и просто послушать». Однако он не сообщал подробностей о возможных визитах.

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