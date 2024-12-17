Новое предложение Трампа Эрдогану

«Турция очень умна, - сказал 47-й президент США на пресс-конференции, проведенной в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. - Президент Эрдоган очень умный и сильный человек. А Асад, судя по тому, что он делал с детьми, жестокий мясник». Трамп также отметил, что пока у него нет окончательного мнения о будущем Сирии.

Здесь важно уточнить, что термин «недружественный» в политической терминологии Трампа лишен негативной коннотации. По мнению новоизбранного президента США, использование власти в своих целях является успешным способом решать проблемы. В то же время Трамп подчеркнул, что режим Башара Асада, убивший 100 тысяч граждан и заставивший существовать в качестве беженцев тринадцать миллионов граждан своей страны, заслуживает свержения.

Как уже сообщалось, на первой своей пресс-конференции после избрания президентом США Дональд Трамп заявил, что Турция является силой, стоящей за оппозицией, которая свергла сирийского диктатора Башара Асада. Воздав должное президенту Эрдогану и назвав его другом, Дональд Трамп в присущей ему манере заявил, что Анкара «осуществила недружественную передачу власти» в Сирии.

Комплименты в адрес Эрдогана и Турции были сделаны в ходе сессии вопросов и ответов на пресс-конференции, к которой новый президент США, вероятно, был подготовлен заранее. Отвечая на вопрос о судьбе 900 американских солдат, оставшихся в Сирии после свержения Асада, Трамп напомнил о своем решении вывести войска еще в период первого президентского срока, после чего вновь заговорил о Турции, сказав, что ключ к будущему Сирии находится в руках Турции.

В первый же день возобновления восстания против режима Башара Асада в Сирии Дональд Трамп сделал заявление, смысл которого сводился к вопросу: «Что мы делаем в Сирии?»

По мнению экспертов, новая ситуация в Сирии устраняет прежние препятствия для принятия окончательного решения о выводе войск США из этой страны. Но, похоже, этот процесс может завершиться еще до официального возвращения Трампа в Белый дом.

После свержения режима Асада гарантия территориальной целостности Сирии зависит от того, как скоро будет прекращена оккупация северо-востока страны террористами РПК. Заявления турецких официальных лиц о проведении военных операций и позиция США, как стороннего наблюдателя, означают, что кольцо вокруг террористов РПК постепенно сжимается.

Командированные в Сирию сотрудники haqqin.az сообщили несколько дней назад о подготовке к началу операции по освобождению города Ракка, считающегося «крепостью» РПК на востоке реки Евфрат. Также сообщается, что в ближайшие дни город Айн аль-Араб, который курды называют «Кобани», также будет очищен от курдских террористов.

По мнению политических аналитиков, слова Трампа можно интерпретировать как новое предложение Эрдогану по вопросу Сирии. В первую очередь, оно может касаться борьбы с ИГИЛ и гарантий того, что новое сирийское правительство не откроет фронт против Израиля.