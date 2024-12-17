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Убить невинного... Убить виновного

Трамп официально победил на выборах

01:50 469

Избранный президент США Дональд Трамп официально получил необходимое количество голосов выборщиков для победы на выборах главы государства.

Об этом сообщил телеканал CNN. Решающим моментом стало присуждение Трампу 40 голосов выборщиков от штата Техас.

Дональд Трамп набрал 304 голоса. У его соперницы — действующего вице-президента Камалы Харрис — 167.

На выборах президента США проголосовало более 150 млн американцев, но формально главу государства выбирают 538 выборщиков, которые собираются в капитолиях штатов каждые четыре года. Число выборщиков равно числу сенаторов (100), членов Палаты представителей (435) плюс три дополнительных выборщика для избирателей в Вашингтоне. Количество голосов выборщиков, которые получает каждый штат, может меняться по итогам переписи каждые 10 лет. Оно соотносится с числом членов Палаты представителей плюс два сенатора от каждого штата в Конгрессе.

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