Курды готовы вывести войска из Кобани
Глава так называемых курдских «Сил демократической Сирии (СДС) Мазлум Абди предложил создать демилитаризованную зону в пограничном с Турцией районе Айн-эль-Араб (Кобани).
«Мы подтверждаем нашу приверженность режиму прекращения огня и выступаем с инициативой о создании демилитаризованной зоны в городе Кобани», - написал Абди в соцсети X.
Он сообщил, что курды готовы пойти на такой шаг «с тем, чтобы устранить озабоченность Турции по поводу безопасности своих границ». При этом Абди заявил, что предлагаемая им зона будет находиться под контролем американских военных, которые «сформируют отряды для ее охраны».