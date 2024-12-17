В Грузии может пролиться кровь

Итак, пошла третья неделя протестов в Грузии. Несмотря на надежду власти, что рано или поздно, особенно с наступлением холодов (а в Тбилиси по ночам уже морозы), протестная волна, как это уже часто бывало, выдохнется и сойдет на нет, ничего подобного не происходит. Активность демонстраций не падает, и, хотя по сравнению с первыми днями число митингующих несколько сократилось, выяснить это можно, только взявшись скрупулезно подсчитывать плотность людей на квадратный метр площади. Параллельно акции протеста охватили практически все слои грузинского общества, за исключением бюджетников. Появилось такое ранее невиданное для Грузии явление, как «отраслевые» акции протеста. То есть в течение дня автономные митинги проводят айтишники, кадровики, альпинисты, юристы, врачи...

Кстати, первыми начали актеры и врачи. Главным образом, потому, что инструменты давления «Грузинской мечты» почему-то особенно заточены на представителях именно этих двух профессий. Как выясняется, среди избитых и арестованных больше всего актёров и врачей. Дошло до того, что в соцсетях стали распространять графики протестов: в 12.00 - айтишники, в 14.00 - врачи, в 16.00 - сотрудники компаний в сфере отопления.... Примечательно, что все это происходит на уровне горизонтальных связей. Поскольку нет ни лидеров, ни какого-либо либо «координационного совета», руководящего протестным движением. Оппозиция непопулярна, а политические лидеры стоят на митингах среди демонстрантов исключительно в качестве рядовых участников. Что одновременно и сила, и слабость протестного движения в Грузии. Слабость в том, что отсутствие направляющей руки делает процесс более хаотичным, а отсутствие лидера – менее эффективным. Сила же в том, что отсутствие лидеров делает невозможным силовое подавление протеста. Поскольку нет инициативной группы из десяти-пятнадцати человек, обезглавив которую, можно было бы положить конец протестам, властям остается лишь арестовывать участников тысячами, а это физически невозможно.

Следует отметить, что за прошедшие годы правящая партия сумела накопить гигантский силовой ресурс. По числу сотрудников полиции на 100 000 человек современная Грузии опережает не кого-нибудь, а такое однозначно полицейское государство, как Россию. Касаемо ресурсов хочу напомнить, что у президента Виктора Януковича времен Майдана-2014 штыков в пересчете на 100 тысяч демонстрантов было в разы больше. Но даже их не хватило, чтобы посадить на цепь треть городского населения. Прошедшие дни ознаменовались двумя событиями, которые могли бы привести к изменениям как в лучшую, так и в худшую сторону, хотя в реальности не изменили ровным счетом ничего. Первое – это международный фактор, когда во внутригрузинский конфликт вмешался президент Франции Эммануэль Макрон, связавшись по телефону с гражданином Франции Бидзиной Иванишвили. Несмотря на несопоставимую разницу в статусе и возможностях собеседников, грузинский олигарх фактически отказал президенту Франции в его просьбе освободить почти сорок человек, арестованных по уголовным статьям за такие «тяжкие преступления», как порча камер наружного наблюдения и «повреждение забора у здания парламента».

Мало того, Иванишвили прочел президенту Франции лекцию о том, как надо разгонять митинги, да и вообще урезонил французского лидера, заявив, что «наша полиция при наведении порядка руководствуется более высокими стандартами, чем в Европе». Такого Эммануэль Макрон не слышал даже от Путина и товарища Си! Позднее хозяин Елисейского дворца записал обращение в адрес грузинского народа, в котором поддержал протесты, что было расценено правящей партией как бесцеремонное вмешательство во внутренние дела Грузии. Впрочем, если в риторике Запада и его ободряющих похлопываниях по плечам протестующих все в порядке, то с конкретными действиями в их поддержку дела обстоят куда хуже. В минувшую пятницу США приняли новые санкции против руководства Грузии, оказавшиеся на поверку настолько беззубыми, что вызвали у «мечтателей» гомерический хохот, а у протестующих - нескрываемое раздражение. В частности, были введены визовые ограничения для… двадцати представителей руководства Грузии, имена которых, кстати, обнародованы не были. Выражение «гора родила мышь» применительно к такого рода «санкциям» выглядит чуть ли не как комплимент! Уж лучше бы американцы вообще не принимали никаких решений! Далее пришла очередь вельможного Евросоюза, подготовившего 16 декабря очередной абсурд – «запрет на въезд в ЕС граждан Грузии, являющихся владельцами дипломатических паспортов». Еще один повод для представителей «Грузинской мечты» искренне посмеяться и сделать абсолютно логичный вывод: «Все, что мы сейчас делаем, правильно, и нам за это ничего не будет!»

Принятие столь позорных решений под видом дискриминирующих санкций означает, по сути, самоустранение Запада от грузинской проблемы. Нерешительность США и ЕС связана с, безусловно, благородным и похвальным стремлением «не навредить грузинскому народу, который борется против диктатуры». Но, по сути, такая позиция есть не что иное, как крайняя степень наивности. Ведь если протесты в Грузии сойдут на нет, не принеся конкретных результатов, жалеть будет просто некого. Ибо подавляющее большинство тех, кто сейчас протестует, окажутся перед достаточно мрачным выбором между тюрьмой и эмиграцией. Не учитывают западные союзники и мнения самих протестующих, которые не только полностью готовы к последствиям дискриминационных санкций, но и требуют от европейцев и американцев ввести против грузинских властей максимально жесткие меры. Словом, на данном этапе такой фактор, как «международное давление», можно вывести за скобки ситуации. Протестующие остались один на один с полицией. Других акторов в этой игре нет. «Грузинская мечта» существует формально благодаря ресурсу в 4 000 спецназовцев и полицейских, а рядовые сторонники «ГМ» если и остались, то сидят тихо, как мыши под веником. К примеру, в минувшую субботу «мечтатели» с помощью представителей церкви попытались организовать массовую демонстрацию в защиту правящей власти. Однако на призыв церковников не отозвались даже государственные служащие, которые в последнее время либо молчат, либо выставляют в соцсетях фотографии собачек и кошечек.

Второе событие, которое звучит громогласно, а по сути, ничего не значит – это назначение президентом Грузии бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Следует принять во внимание, что в Грузии пост президента символический, никаких особых прав он не дает, за исключением, разве что, легитимации ряда решений правительства, которые, впрочем, оно могло бы легитимизировать и без главы государства, просто в процессе более длительной процедуры. Например, введение в стране чрезвычайного положения, что весьма актуально в свете нынешней ситуации в Грузии. В принципе это может сделать и парламент, просто процедура сложнее. Тогда как для президента страны – это просто указ. Впрочем, есть большие сомнения, что «Грузинская мечта» пойдет на такой шаг. Полицейских сил на обеспечение режима ЧП и введение комендантского часа однозначно не хватит. Значит, придется выводить на улицы армию, а это очень опасное решение, которое может сильно не понравится как рядовым гражданам, как туристам, без которых национальная валюта начнет обваливаться. Да и у самой армии Грузии нет опыта карательных мер в отношении собственного народа. Никаких других преимуществ пост президента не дает – с Михаилом Кавелашвили никто не будет встречаться, а за пределами Грузии его никто не признает. В общем, выбрали и забыли!