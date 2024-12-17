Израиль усиленно бомбит Сирию
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Истребители израильских ВВС нанесли ракетный удар по батарее сирийских сил ПВО и радару раннего оповещения в восточной провинции Дейр-эз-Зор, расположенной на границе с Ираком.
Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
По его данным, израильские самолеты атаковали позиции ПВО на холмах рядом с аэропортом города Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска) - административного центра одноименной провинции. Воздушный рейд совершен также на армейскую казарму в районе Харабиш.
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