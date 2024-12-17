Алиев: Турецкой военной базы в Азербайджане не будет

Сообщения СМИ о планах Турции создать военную базу в Азербайджане представляют собой политические спекуляции, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Если коротко – не нужна. Если чуть-чуть расширить мой ответ с учетом того, что время от времени такая информация появляется в определенных медиа, то я должен сказать, что потребности в этом нет", – сказал Алиев в интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Он назвал информационными вбросами сообщения о планах разместить турецкую военную базу в Азербайджане, так как сегодня практически невозможно скрыть ни одну военную базу ни в одной точке мира.

В Шушинской декларации о союзнических отношениях Азербайджана и Турции есть пункт, который предполагает взаимную военную помощь в случае угрозы и в случае агрессии, напомнил он.

"Это обязательство и Азербайджана, и Турции прийти на помощь в случае, если та или другая страна столкнется с внешней угрозой, внешней агрессией. Поэтому этот пункт декларации, по существу, делает абсолютно ненужным создание постоянных военных инфраструктур на той или иной территории", – пояснил президент.

Ильхам Алиев указал, что за более чем 30 лет военного сотрудничества стран Турция и ее военные структуры сыграли большую роль в модернизации азербайджанской армии и приведении ее к высоким стандартам по боеспособности, планированию операций, анализу ситуации, потенциалу военной разведки. Он подчеркнул, что Баку благодаря Анкаре добился "высокой степени операбельности военных операций".

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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 17 декабря дал интервью генеральному директору Международного информационного агентства «Россия сегодня», автору и ведущему программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» Дмитрию Киселеву для Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании и российского агентства РИА Новости.