В убийстве российского генерала заподозрили гражданина Узбекистана

Следственный комитет России сообщил, что подозреваемый в совершении теракта в Москве, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник, является гражданином Узбекистана 1995 года рождения.

Утверждается, что на допросе задержанный заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. За убийство генерала ему обещали $100 тыс. и выезд в одну из европейских стран для проживания.

По версии СКР, мужчина по заданию украинской стороны прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Он разместил его на электросамокате и припарковал его у подъезда жилого дома, где проживал Кириллов. Чтобы вести наблюдение за домом, подозреваемый арендовал автомобиль каршеринга и установил там камеру. Съемка с нее транслировалась в онлайн-режиме в Днепр. «После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие»,— заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.