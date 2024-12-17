В убийстве российского генерала заподозрили гражданина Узбекистана
Следственный комитет России сообщил, что подозреваемый в совершении теракта в Москве, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник, является гражданином Узбекистана 1995 года рождения.
Утверждается, что на допросе задержанный заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. За убийство генерала ему обещали $100 тыс. и выезд в одну из европейских стран для проживания.
По версии СКР, мужчина по заданию украинской стороны прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Он разместил его на электросамокате и припарковал его у подъезда жилого дома, где проживал Кириллов. Чтобы вести наблюдение за домом, подозреваемый арендовал автомобиль каршеринга и установил там камеру. Съемка с нее транслировалась в онлайн-режиме в Днепр. «После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие»,— заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Уроженец Узбекистана был задержан в деревне Черное в Балашихинском городском округе Подмосковья, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В ФСБ заявили, что сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, «будут разысканы и понесут заслуженное наказание».
Силовики вышли на подозреваемых в результате проведенных оперативно-технических мероприятий, рассказал источник РБК, близкий к МВД. Информацию подтвердил другой источник РБК, близкий к министерству. В частности проводился анализ записей с видеокамер, расположенных в непосредственной близости к месту убийства. По словам источника, большую роль сыграла запись видеорегистратора, распложенного в этом месте автомобиля каршеринга. При поиске подозреваемых правоохранители также использовали биллинг мобильного телефона. Они проанализировали информацию о совершенных звонках и всех передвижениях объектов и вышли на злоумышленников.
* * * 10:20
Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и его помощника. Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсант» и связанный с МВД телеграм-канал «112».
По словам собеседника «Коммерсанта», след подозреваемых взяли с места преступления, где камеры наблюдения зафиксировали пару подозрительных машин.
«112» отмечает, что подозреваемые уже дали показания и рассказали следователям об организаторах убийства.