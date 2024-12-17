Профподготовка в Азербайджане – мост к рынку труда
Одним из важнейших инструментов доступа к трудоустройству для соискателей работы и безработных является приобретение навыков в профессиях, востребованных на рынке труда. Если же возникает ситуация, когда из-за отсутствия необходимой профессии или должной подготовки, а также при необходимости повысить уровень подготовки по конкретной специальности соискателям невозможно подобрать подходящую работу, Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения организует для них курсы профессиональной подготовки.
Занятия на этих курсах, состоящие из теоретической и практической частей, проводятся по учебным модулям. Речь идет о тренингах по общим основам профессиональной деятельности, профильным направлениям и обучению инновациям.
Безработным, привлеченным Государственным агентством занятости к профессиональной подготовке, на период обучения выплачивается стипендия в размере 50 процентов от минимальной месячной заработной платы. Завершившим же обучение и успешно сдавшим квалификационный экзамен, учреждение, организующее и осуществляющее профессиональное обучение, выдает заверенные печатью дипломы, сертификаты и другие документы. Также по окончании профессионального обучения людям, которые успешно закончили курсы, оказывают помощь в трудоустройстве по специальности.
В целом же Государственное агентство занятости организует курсы обучения по 175 приоритетным направлениям, и только за последние шесть лет вовлекло в сферу профессионального обучения 35 тысяч человек.
Что же касается курсов профессиональной подготовки, организованных в Карабахе и Восточном Зангезуре, то они играют незаменимую роль в качестве гаранта трудоустройства жителей на освобожденных от оккупации территориях.
В Карабахском центре профессиональной подготовки Агентства, который был введен в эксплуатацию в прошлом году, проводятся курсы по примерно пятидесяти профессиональным направлениям, среди которых сельское хозяйство, строительство, туризм, промышленность… Благодаря этим курсам безработные приобретают профессию в четком соответствии со спросом рынка труда на этой территории.
Понятно, что принципиально новых подходов требует и актуальный во всем мире призыв к переходу на «зеленую» экономику. Ведь повсеместное и стремительное развитие «зеленых» технологий требует постоянного развития необходимых навыков.
В связи с этим адаптация существующих систем профессионального образования к «зеленому» профилю является одним из приоритетных направлений Государственного агентства занятости.
В стране также ведется целенаправленная деятельность по обеспечению рабочей силы профессиональными навыками, необходимыми для перехода к «зеленой» экономике.
Пять региональных центров профессионального обучения Министерства труда и социальной защиты населения предлагают также безработным и ищущим работу тренинги по эксплуатации установок и оборудования для альтернативной энергетики, сборке оборудования для возобновляемых источников энергии и установке систем ветряных турбин.
Программы обучения в этих областях способствуют развитию «зеленой» экономики и созданию новых возможностей для трудоустройства.