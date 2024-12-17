Профподготовка в Азербайджане – мост к рынку труда

Одним из важнейших инструментов доступа к трудоустройству для соискателей работы и безработных является приобретение навыков в профессиях, востребованных на рынке труда. Если же возникает ситуация, когда из-за отсутствия необходимой профессии или должной подготовки, а также при необходимости повысить уровень подготовки по конкретной специальности соискателям невозможно подобрать подходящую работу, Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения организует для них курсы профессиональной подготовки.

Занятия на этих курсах, состоящие из теоретической и практической частей, проводятся по учебным модулям. Речь идет о тренингах по общим основам профессиональной деятельности, профильным направлениям и обучению инновациям.

Безработным, привлеченным Государственным агентством занятости к профессиональной подготовке, на период обучения выплачивается стипендия в размере 50 процентов от минимальной месячной заработной платы. Завершившим же обучение и успешно сдавшим квалификационный экзамен, учреждение, организующее и осуществляющее профессиональное обучение, выдает заверенные печатью дипломы, сертификаты и другие документы. Также по окончании профессионального обучения людям, которые успешно закончили курсы, оказывают помощь в трудоустройстве по специальности.

В целом же Государственное агентство занятости организует курсы обучения по 175 приоритетным направлениям, и только за последние шесть лет вовлекло в сферу профессионального обучения 35 тысяч человек.

Что же касается курсов профессиональной подготовки, организованных в Карабахе и Восточном Зангезуре, то они играют незаменимую роль в качестве гаранта трудоустройства жителей на освобожденных от оккупации территориях.