AirHelp назвал лучшие авиакомпании в мире: какое место у AZAL?

В этом году показатели оказались особенно интересными для Национального авиаперевозчика Азербайджана AZAL.

Фокусирующаяся на оценке качества и скорости работы авиакомпаний по всему миру компания AirHelp, представила свежий рейтинг успешных и, напротив, худших представителей данной отрасли. Рейтинг, составленный на основе анализа 109 авиакомпаний, включает в себя данные за период с января по октябрь 2024 года.

Лучшие и худшие

Так, вершину рейтинга в этому году заняла бельгийская авиакомпания Brussels Airlines, которая получила оценку 8,12 балла из 10 возможных. За ней следуют Qatar Airways (8,11) и United Airlines (8,04).

Чем выше балл, тем успешнее авиакомпания с точки зрения качества обслуживания, пунктуальности рейсов и компенсации пассажирам.

На последней строке рейтинга расположилась тунисская авиакомпания Tunisair с оценкой в 3,63 баллов.

AZAL – в топ 25 мировых лидеров

У Национального авиаперевозчика Азербайджана AZAL впечатляющий результат по версии рейтинга AirHelp. Авиакомпания заняла 25 место в мировом рейтинге. Это является значительным достижением, если учесть тот факт, что по сумме баллов AZAL оставил позади ряд успешных глобальных авиаперевозчиков. Ознакомиться с рейтингом авиакомпаний можно по ссылке: https://www.airhelp.com/en-int/airhelp-score/.

По версии рейтинга AirHelp в топ-25 лучших авиакомпаний также вошли такие известные игроки рынка, как American Airlines, LOT Polish Airlines, Etihad Airways, Air Arabia, Qantas, Air France. Это является свидетельством высокой конкуренции в отрасли и успешность ориентированных на своих клиентов авиакомпаний.

AZAL, набравший 7,09 балла, продемонстрировал свой потенциал конкурировать с крупнейшими мировыми авиаперевозчиками.