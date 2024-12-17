Стратегия по развитию человеческого капитала Azerconnect Group в отчете Всемирного банка

Стратегия Azerconnect Group, направленная на продвижение принципов разнообразия, равенства, инклюзивности и принадлежности (РРИП), получила высокую оценку в отчете Всемирного банка под названием «Преодоление барьеров для трудоустройства женщин в Азербайджане». В отчете описаны проекты компании в области управления человеческим капиталом, поддержки занятости женщин, а также внедрение гибких рабочих механизмов. Отмечается, что данный подход значительно способствовал увеличению приема женщин на технические должности в компании Azerconnect Group.

Отметим, что отчет Всемирного банка был представлен на мероприятии под названием «Примерное лидерство в занятости и карьерном росте женщин в Азербайджане». На мероприятии, в котором приняли участие представители правительства, частного сектора, гражданского и академического общества, обсуждались пути развития женской занятости в нашей стране. В своем выступлении директор по человеческим ресурсам Azerconnect Group Матанат Бабаева подробно рассказала о стратегии компании по гендерному равенству и развитии инклюзивной среды, а также о проектах, направленных на расширение прав женщин и повышение их лидерских навыков. Также было рассказано о программе «Flexcellence», которая предоставляет сотрудникам возможность работать как в офисе, так и удаленно, и ее влияние, в особенности на благосостояние и продуктивность.