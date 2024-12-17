Алиев назвал возможную войну России и НАТО апокалипсисом

Представить сценарий горячей войны России и НАТО - все равно, что представить мировой апокалипсис, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Представить такой сценарий, что НАТО и Россия сойдутся в горячей войне, это все равно, что представить мировой апокалипсис", - сказал он в интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

По словам президента Азербайджана, "понятно, что победителей в этой войне не будет и ни одна страна, даже расположенная далеко от, скажем, региона НАТО или же территории России, не будет чувствовать себя в безопасности.