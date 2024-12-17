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Убить невинного... Убить виновного

Алиев: Франция и США Армении не помогут в случае провокаций

обновлено
11:41 599

Армения должна понимать, что никто не поможет ей «на земле» в случае провокации против Азербайджана, несмотря на поддержку со стороны США и Франции, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Результаты Второй Карабахской войны и антитеррористической операции сентября 2023 года не должны быть ими забыты», - заявил он.

Ильхам Алиев коснулся и вопроса вооружения Армении некоторыми западными странами: «Поставки Францией наступательного оружия в Армению представляют практическую угрозу для Азербайджана. Баку довел до покровителей Армении в США, что вооружение Еревана надо прекратить».

Армения не выдержит гонку вооружений с Азербайджаном, добавил президент.

***

11:30

Сегодня Россия и Азербайджан – это два надежных партнера, и думаю, что сомнений в этом ни в Азербайджане, ни в России нет.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью генеральному директору Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

«Как я уже сказал, в трудные времена для наших стран мы всегда демонстрировали и понимание ситуации и вели себя по-дружески. Уверен, так будет и впредь», - отметил глава государства. Он добавил, что две страны продолжают активно находить новые сферы для торгово-экономического взаимодействия.

Президент добавил, что в силу особенностей внешней политики Азербайджан и на Западе, и на Востоке воспринимается как абсолютно самостоятельный игрок: «И в силу того, что это единственная страна, которая является союзником России и одновременно союзником Турции – члена НАТО. Второй такой страны в мире нет».

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