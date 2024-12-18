Логика Турции и Катара: нет Асадов – есть труба

В 2020 году, выступая в одной из телепрограмм, российский политик Владимир Жириновский заявил, что ключевым фактором вмешательства России в гражданскую войну в Сирии стал катарский газ. По его словам, если бы Москва не оказала поддержку режиму Башара Асада, Турция еще в 2015 году свергла бы сирийское правительство, что позволило бы беспрепятственно транспортировать катарский газ в Европу через Сирию и Турцию. «В такой ситуации Европа никогда бы не покупала газ у России, и наши запасы просто ржавели бы, - заявил тогда известный своей антитурецкой риторикой Жириновский. - Турция разбогатела бы, а США избавили бы Европу от зависимости от российского газа. При этом Турция стала бы доминирующей силой на Ближнем Востоке».

История проекта «Катар – Турция» Идея строительства газопровода для транспортировки катарского газа в Европу через Турцию была предложена Анкарой в начале 2000-х годов. Предполагалось, что газопровод начнется в районе Рас-Лаффан в Катаре, пройдет через Саудовскую Аравию, Иорданию и Сирию, а затем достигнет Турции, из которой газ должен был поступать в Европу в рамках проекта Nabucco, что усилило бы его экономическую эффективность. В то же время реализация самого проекта позволила бы Европе повысить энергетическую безопасность и снизить зависимость от российского газа. Однако проект столкнулся с трудностями на территории Сирии. Вплоть до конца 2009 года Анкара вела переговоры с режимом Башара Асада, но так и не сумела договориться – Сирия отказалась поддержать проект, чтобы защитить интересы своего союзника, России, являвшейся на тот момент крупнейшим поставщиком газа в Европу. Второй маршрут для транспортировки газа предусматривал маршрут через Кувейт, Бахрейн, Саудовскую Аравию и нейтральную зону в Ираке. Но начавшаяся в 2011 году гражданская война в Сирии заморозила любые попытки реализовать этот проект.

По мнению политических аналитиков, с одной стороны, волны «Арабской весны» не могли не захлестнуть режим семейства Асадов, который правил страной с 1970 года и превратил Сирию в глобальную тюрьму. В то же время был и еще один внешний фактор, сыгравший роль детонатора в сирийском восстании 2011 года - жесточайшая конкуренция вокруг проекта «Катар – Турция». В 2015 году, понимая, что режим Башара Асада может рухнуть, Россия вмешалась в конфликт, чтобы не допустить появления у Европы газовой альтернативы в лице Катара. Однако начавшаяся в 2022 году война в Украине не только истощила военные ресурсы Кремля, но и нанесла серьезный ущерб его репутации. По мере ослабления российского влияния на Ближнем Востоке стало очевидно, что Москва больше не может контролировать ситуацию в Сирии. В итоге 8 декабря 2024 года режим Башара Асада пал, и начался новый этап политической истории этого региона. Сразу после свержения режима Асада возобновились замороженные в 2009 году обсуждения проекта «Катар – Турция». Отметим в этой связи, что Катар является не только одним из ключевых союзников Турции на Ближнем Востоке, но и третьей в мире страной по запасам природного газа (около 25 триллионов кубометров). На данный момент Катар располагает только одним газопроводом Dolphin Gas протяженностью 370 километров, запущенным еще в 2004 году. Ограниченность катарской газовой инфраструктуры объясняется геополитической нестабильностью региона, что, в частности, только подтверждает тринадцатилетняя гражданская война в Сирии.

В Анкаре считают, что при создании в Сирии стабильной системы и сохранении текущей конъюнктуры на мировом рынке газа ничто не сможет помешать реализации проекта. Тем не менее стоит учитывать, что столь масштабный газопровод, охватывающий обширные территории, потребует вложения значительных финансовых ресурсов. Безусловно, Катар, Саудовская Аравия и Турция, являющиеся участниками этого проекта, располагают необходимыми возможностями для финансирования. Однако ключевую роль в будущем этого проекта играет цена природного газа на мировых рынках. При низких ценах обеспечить финансирование столь затратного проекта станет крайне непросто. Помимо этого, реализация проекта потребует гарантий долгосрочных закупок. Но эксперты считают, что Европа, столкнувшись с проблемами в отношениях с Россией, избегает заключения долгосрочных контрактов и предпочитает угольные теплоэлектростанции. Впрочем, эти же эксперты не исключают, что, узнав об объемах поставок газопровода «Катар – Турция», страны Евросоюза могут отказаться от угля.