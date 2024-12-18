Зима, холода и боль в суставах

По его словам, холодная погода может вызвать сдавливание мышц и суставов, что, в свою очередь, приводит к дискомфорту и болях у детей: «Понижение температуры воздуха вызывает нарушение кровообращения, создает ощущение скованности и боли в мышцах и суставах. Особенно у детей в возрасте 3-12 лет в периоды быстрого роста наблюдаются боли в суставах и мышцах. Во время вирусных или бактериальных инфекций (таких как грипп, простуда или ангина) возникают воспалительные реакции, поскольку иммунная система борется с этими инфекциями, что приводит к болям в суставах».

У детей в холодную погоду боли в суставах возникают по нескольким причинам. Иногда эти боли обычные, однако порой могут быть признаком более серьезного заболевания. Об этом сказал главврач НИИ травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Низами Мамедов во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

Н.Мамедов отметил, что аутоиммунные заболевания, такие как ревматическая лихорадка и ювенильный ревматоидный артрит, больше проявляются в холодную погоду: «В таких случаях помимо боли наблюдаются также отек суставов, скованность суставов во время движений или повышение температуры. В холодную погоду дети меньше двигаются, что приводит к скованности мышц и болям в суставах. Когда физическая активность снижается, увеличивается вероятность возникновения дискомфорта, поскольку мышцы и суставы работают недостаточно. В это время родителям рекомендуется тепло одевать детей, особенно беречь от холода области суставов (колени, локти). Регулярные легкие физические нагрузки обеспечивают подвижность мышц и суставов ребенка. Важно включить в рацион витамин D и другие витамины. Если боль сохраняется или наблюдаются такие симптомы, как отек и ограничение движений, обязательно следует обратиться к педиатру или детскому ревматологу. Хотя эти причины носят временный характер, однако в некоторых случаях они могут быть признаком серьезного заболевания. В таких случаях очень важны ранняя диагностика и своевременное лечение».

Врач также сказал, что длительное применение обезболивающих может оказать негативное влияние на общее состояние здоровья. Бесконтрольное и постоянное употребление таких препаратов может создавать риски.

По его словам, хотя длительное применение обезболивающих уменьшает боль, однако отрицательно влияет на восстановление хрящевой ткани: «В результате временного облегчения болей у больного повышается активность. Однако в это время проблемы в суставах (например, повреждение хряща) еще более усугубляются. Эти препараты не решают основную проблему, а лишь снимают симптомы. Некоторые обезболивающие и противовоспалительные препараты могут снизить плотность костной ткани, особенно при длительном применении, вызывая остеопороз (потерю костной массы). Хотя обезболивающие эффективны при кратковременном применении, они могут вызвать серьезные осложнения при длительном применении. Для сохранения здоровья суставов целесообразно отдать предпочтение правильному образу жизни и рекомендациям врача. В случае непрекращающихся болей следует обратиться к специалисту».

Н.Мамедов отметил, что обезболивающие не должны быть основным решением в долгосрочном лечении боли в суставах: «Для уменьшения боли и поддержания здоровья суставов также полезны другие подходы. Например, плавные движения суставов и физиотерапия поддерживают здоровье суставов, а витамин D, кальций и жирные кислоты омега-3 важны для здоровья суставов и костей. Недостаточный вес может уменьшить боль за счет снижения нагрузки на суставы. Существует ряд натуральных противовоспалительных средств, которые могут помочь уменьшить боль в суставах».