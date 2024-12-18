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Убить невинного... Убить виновного

Ильхам Алиев о лживой четверке

15:57 5750

Определенным дискомфортом было совершенно немотивированное чувство агрессии, такой вот злобы, перемешанной с завистью и каким-то невосприятием Азербайджана, что как это, такая страна и вдруг получила такую конференцию (Конференция ООН по изменению климата 2024 года или Рамочная конвенция ООН об изменении климата 2024 года - COP29). Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время интервью генеральному директору Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, отвечая на вопрос, с какими трудностями пришлось столкнуться Азербайджану во время проведения Климатического саммита.

Глава государства отметил, что «нас начали обзывать в разных западных медиа petrostate. Хотя в принципе ничего плохого в этом нет. Я, выступая на открытии, сказал, что, если бы нас называли petrostate в XIX веке, когда мы поставляли более 50 процентов мировой нефти, это было бы нормально. Но когда сегодня фейк-ньюс страны, которая производит почти что миллиард тонн нефти, я имею в виду США, против наших 30, называют нас petrostate… Когда сосед этой страны, я имел в виду Канаду, добывает в 10 раз больше нефти, чем у нас, называть нас petrostate, несправедливо».

Президент Алиев заметил, что «группа этих фейк-ньюс - это, кстати, не мое выражение, я просто позаимствовал у президента Трампа, и оно мне очень нравится, я думаю, очень емкое и очень такое адресное, - такая лживая четверка, как мы их называем, The Washington Post, The New York Times, Figaro и Le Monde - вот это лживая четверка вкупе с госдеповскими прихлебателями в виде разных неправительственных организаций начали кампанию дискредитации, атаки каждый день. Каждый день количество статей, наверное, было пару дюжин как минимум. Каждый день. Это не вызывало трудностей, но вызывало просто чувство брезгливости, отвращения».

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