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Убить невинного... Убить виновного

Захарова Молдове: Где деньги за газ?

16:14 1949

Молдове нужно заплатить за российский газ, которым она пользовалась, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она утверждает, что молдавские власти «придумывают сказки» про шантаж со стороны России.

«Президент Санду на прошлой неделе побывала в Брюсселе, где ритуально жаловалась на газовый шантаж России... Деньги пора заплатить за то, чем пользовались. И не придумывать никакие сказки про то, что их кто-то шантажирует», — сказала Захарова на брифинге, ее цитирует ТАСС.

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