Эрдоган и Макрон созвонились: тема переговоров – Сирия

Как сообщает Управление по связям при Администрации президента Турции, в ходе беседы Эрдогана и Макрона обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Францией, региональная и глобальная тематика.

В частности, президент Эрдоган подчеркнул важность сохранения территориальной целостности и суверенитета Сирии, выразил удовлетворение решением Франции о возобновлении работы посольства в этой арабской стране.

Президент Турции также заявил о начале работ по возвращению сирийских беженцев в страну и необходимости сотрудничества международного сообщества с целью создания устойчивых условий для проживания сирийцев и проведения работ по восстановлению и возрождению страны.