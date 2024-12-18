Российские войска завершили вывод с крупнейшего сирийского аэродрома Тияс (база Т-4 или «Тифор»), расположенного между Хомсом и Пальмирой. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на журналистку Анастасию Кашеварову.

Аэродром Тияс считался важнейшим военным объектом САР. В советский период на базе располагались самолеты СССР, в последние годы она использовалась совместно сирийскими и российскими военными. Также Т-4 играет стратегическую роль благодаря своему расположению рядом с крупными газовыми месторождениями, которые обеспечивают основные тепловые электростанции страны.

Кашеварова описала ситуацию, подчеркнув, что сирийская армия покинула свои позиции на базе практически мгновенно, многие бойцы сбежали в гражданской одежде, не предприняв попыток защищать объект. Российские военнослужащие, оставшиеся заблокированными на базе, готовились держать оборону, однако в итоге также покинули Т-4.

На прошлой неделе российские военнослужащие покинули базы в населенных пунктах Кобани и Манбидж, расположенные на севере Сирии. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на местные СМИ. Командование российской группировки продолжает выводить отдельные подразделения с отдаленных районов Сирии, концентрируя их в районах основных баз в Латакии и Тартусе.