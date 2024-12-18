USD 1.7000
EUR 1.7855
RUB 1.6259
Подписаться на уведомления
Убить невинного... Убить виновного
Новость дня
Убить невинного... Убить виновного

Русские ушли из крупнейшего аэродрома в Сирии

16:55 2521

Российские войска завершили вывод с крупнейшего сирийского аэродрома Тияс (база Т-4 или «Тифор»), расположенного между Хомсом и Пальмирой. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на журналистку Анастасию Кашеварову.

Аэродром Тияс считался важнейшим военным объектом САР. В советский период на базе располагались самолеты СССР, в последние годы она использовалась совместно сирийскими и российскими военными. Также Т-4 играет стратегическую роль благодаря своему расположению рядом с крупными газовыми месторождениями, которые обеспечивают основные тепловые электростанции страны.

Кашеварова описала ситуацию, подчеркнув, что сирийская армия покинула свои позиции на базе практически мгновенно, многие бойцы сбежали в гражданской одежде, не предприняв попыток защищать объект. Российские военнослужащие, оставшиеся заблокированными на базе, готовились держать оборону, однако в итоге также покинули Т-4.

На прошлой неделе российские военнослужащие покинули базы в населенных пунктах Кобани и Манбидж, расположенные на севере Сирии. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на местные СМИ. Командование российской группировки продолжает выводить отдельные подразделения с отдаленных районов Сирии, концентрируя их в районах основных баз в Латакии и Тартусе.

У Зеленского ответили «гонцу Путина»
У Зеленского ответили «гонцу Путина»
19:40 728
Россия снова размахивает «ядерной дубинкой»
Россия снова размахивает «ядерной дубинкой»
19:05 1289
Израильская армия все дальше заходит вглубь Сирии
Израильская армия все дальше заходит вглубь Сирии видео
18:42 1619
«На столе лежит предложение о прекращении огня»: Орбан обратился к Зеленскому
«На столе лежит предложение о прекращении огня»: Орбан обратился к Зеленскому
18:29 1851
В Москве обстановку на Южном Кавказе назвали «сложной»
В Москве обстановку на Южном Кавказе назвали «сложной»
17:40 2639
Ильхам Алиев о лживой четверке
Ильхам Алиев о лживой четверке
15:57 5798
Алиев о грантоедах в Грузии
Алиев о грантоедах в Грузии
17:12 3030
Алиев о взаимоотношениях с Францией
Алиев о взаимоотношениях с Францией обновлено 16:42
16:42 7307
В Грузии может пролиться кровь
В Грузии может пролиться кровь наша корреспонденция; все еще актуально
02:48 8924
Численность войск РФ в Украине постоянно растет
Численность войск РФ в Украине постоянно растет
15:35 2614
Новые власти Сирии о стратегическом сотрудничестве с Турцией
Новые власти Сирии о стратегическом сотрудничестве с Турцией
15:28 2707

ЭТО ВАЖНО

У Зеленского ответили «гонцу Путина»
У Зеленского ответили «гонцу Путина»
19:40 728
Россия снова размахивает «ядерной дубинкой»
Россия снова размахивает «ядерной дубинкой»
19:05 1289
Израильская армия все дальше заходит вглубь Сирии
Израильская армия все дальше заходит вглубь Сирии видео
18:42 1619
«На столе лежит предложение о прекращении огня»: Орбан обратился к Зеленскому
«На столе лежит предложение о прекращении огня»: Орбан обратился к Зеленскому
18:29 1851
В Москве обстановку на Южном Кавказе назвали «сложной»
В Москве обстановку на Южном Кавказе назвали «сложной»
17:40 2639
Ильхам Алиев о лживой четверке
Ильхам Алиев о лживой четверке
15:57 5798
Алиев о грантоедах в Грузии
Алиев о грантоедах в Грузии
17:12 3030
Алиев о взаимоотношениях с Францией
Алиев о взаимоотношениях с Францией обновлено 16:42
16:42 7307
В Грузии может пролиться кровь
В Грузии может пролиться кровь наша корреспонденция; все еще актуально
02:48 8924
Численность войск РФ в Украине постоянно растет
Численность войск РФ в Украине постоянно растет
15:35 2614
Новые власти Сирии о стратегическом сотрудничестве с Турцией
Новые власти Сирии о стратегическом сотрудничестве с Турцией
15:28 2707
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться