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Убить невинного... Убить виновного

Алиев о грантоедах в Грузии

17:12 3045

В Грузии вижу, что ситуация стабилизируется. И мы этому рады. Грузия для нас важнейший партнер и близкий друг. На протяжении многих веков наши народы живут в мире и в согласии. Поэтому дестабилизация или угроза дестабилизации Грузии - насколько это вредно для Грузии, настолько же - и для Азербайджана. Так сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью генеральному директору Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

«Мы со своей стороны делаем все для того, чтобы в Грузии ситуация была в политическом русле, стабильная, и Грузия успешно развивалась. Опять же, возвращаясь к внешнему влиянию, ведь выяснилось, что в Грузии функционируют тысячи неправительственных организаций, которые получают финансирование с Запада. И людей, которые в этих организациях работают, либо получают зарплату, наверное, десятки тысяч, если не больше. И мы знаем, что это такое, потому что был период здесь, в нашей стране, когда также «грантоеды» и грантодатели чувствовали себя вольготно. Но мы это прекратили. И поэтому любой грант, который выдает любая структура, будь то азербайджанская или иностранная, должен пройти регистрацию. И соответствующие органы смотрят, разрешать или не разрешать…» - сказал Алиев.

Глава азербайджанского государства заметил, что, возможно, «определенное время было упущено в Грузии упорядочения этого, а когда это было сделано, уже, как говорится, поезд немножко ушел. Но хорошо, что сейчас ситуация уже идет в сторону стабильности».

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