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Убить невинного... Убить виновного

ХАМАС пошел на уступки

17:24 1639

Палестинское движение ХАМАС якобы согласилось в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа отпустить израильских заложников, которым требуется медицинская помощь, а также удерживаемых в анклаве пожилых людей и женщин-военнослужащих, утверждает телеканал Al Arabiya.

По данным его источников, ближайшие несколько часов могут стать решающими для переговоров по Газе. Телеканал утверждает, что ХАМАС отказалось от своего требования о полном прекращении боевых действий в анклаве и выходе из него Армии обороны Израиля на первом этапе соглашения о перемирии в секторе, однако настаивает на том, что жители северных районов Газы должны иметь возможность вернуться в свои дома без дополнительного досмотра со стороны израильских военных.

Источники Al Arabiya уточнили, что палестинских заключенных, которые содержатся в тюрьмах в Израиле и которых предполагается освободить в обмен на израильских заложников, после выхода на свободу переправят в Катар и Турцию с одобрения ХАМАС. Имена и число этих заключенных пока не приводятся.

Во вторник ХАМАС объявило, что заключение соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых в анклаве заложников возможно, если израильская сторона «прекратит выдвигать новые условия». 

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