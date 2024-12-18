Криминальная карьера Фараджева и Гасымова не удалась

В Сумгаите двое неизвестных остановили автомобиль «Шевроле», принадлежащий одной из компаний, и, применив силу, похитили из автомобиля 127 298 манатов.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, арестованы 38-летний Рухид Фараджев и 36-летний Самир Гасымов. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые знали о наличии в автомобиле денег.

В Управлении полиции Сумгаита возбуждено уголовное дело по статье «разбой» УК Азербайджана. Фараджев и Гасымов задержаны, следственные действия продолжаются.