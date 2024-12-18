В Москве обстановку на Южном Кавказе назвали «сложной»

Стремление США и Евросоюза усилить свои позиции на Южном Кавказе оказывает разрушительное влияние на обстановку в регионе, считает начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Сложной остается обстановка в Закавказье. Деструктивное влияние на ее развитие оказывают стремление внерегиональных игроков, в первую очередь США и Евросоюза, усилить позиции в регионе, удержать Грузию и втянуть Армению в орбиту своего влияния», - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

Начальник Генштаба считает, что на дестабилизацию обстановки нацелено финансирование акций протеста в Грузии: «Запад стремится дестабилизировать обстановку, финансируя и направляя акции протеста в Грузии. В этих попытках видна заинтересованность втянуть страну в активные антироссийские действия по украинскому сценарию».