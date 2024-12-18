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Европа может отправить в Украину до 100 тысяч военных

17:48 1427

Европа может задействовать около 100 тысяч военнослужащих для отправки в Украину в качестве миротворцев. «Силы сдерживания» могут быть сформированы коалицией в количестве пяти-восьми стран, сообщил украинский чиновник на правах анонимности Reuters.

Отмечается, что аналитики и официальные лица при этом дают разные оценки численности таких сил, подчеркивая, что многое будет зависеть от их конкретной миссии. Считается, будто целесообразно будет отправить около 40 тысяч европейских военнослужащих.

По словам австрийского военного эксперта Франца-Штефана Гади, ныне работающего в Международном институте стратегических исследований, при схеме ротации, когда подразделения готовятся к развертыванию и восстанавливаются после развертывания, в миссии может быть задействовано около 100 000 военнослужащих. «Это, безусловно, сильно растянет европейские сухопутные войска», - отметил он.

Кроме того, он подчеркнул, что в таком случае европейским странам придется сократить другие миссии. В частности, «по поддержанию мира на Балканах».

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что миротворцы должны действовать под эгидой Организации Объединенных Наций. Но другие чиновники говорят, что это даст России, постоянному члену Совета Безопасности ООН, слишком большое влияние. Издание также пишет, что Европе придется убедить США принять участие в этой операции, хотя бы в разведывательной и другой оперативной помощи.

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