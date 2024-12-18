«На столе лежит предложение о прекращении огня»: Орбан обратился к Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал слова президента Украины о том, что он «не пустит» его к посредничеству в мирных переговорах, потому что он не имеет влияния на Путина.

«Мы не будем отвечать ни на какие провокации. На столе лежит предложение о прекращении огня. Принимайте его или откажитесь. Это ваша ответственность», - написал премьер Венгрии.