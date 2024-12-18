USD 1.7000
EUR 1.7855
RUB 1.6259
Подписаться на уведомления
Убить невинного... Убить виновного
Новость дня
Убить невинного... Убить виновного

«На столе лежит предложение о прекращении огня»: Орбан обратился к Зеленскому

18:29 1906

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал слова президента Украины о том, что он «не пустит» его к посредничеству в мирных переговорах, потому что он не имеет влияния на Путина.

«Мы не будем отвечать ни на какие провокации. На столе лежит предложение о прекращении огня. Принимайте его или откажитесь. Это ваша ответственность», - написал премьер Венгрии.

ЦАХАЛ уничтожил еще одну штаб-квартиру «Хезболлы» в Ливане
ЦАХАЛ уничтожил еще одну штаб-квартиру «Хезболлы» в Ливане видео
20:09 21
У Зеленского ответили «гонцу Путина»
У Зеленского ответили «гонцу Путина»
19:40 848
Россия снова размахивает «ядерной дубинкой»
Россия снова размахивает «ядерной дубинкой»
19:05 1363
Израильская армия все дальше заходит вглубь Сирии
Израильская армия все дальше заходит вглубь Сирии видео
18:42 1689
«На столе лежит предложение о прекращении огня»: Орбан обратился к Зеленскому
«На столе лежит предложение о прекращении огня»: Орбан обратился к Зеленскому
18:29 1907
В Москве обстановку на Южном Кавказе назвали «сложной»
В Москве обстановку на Южном Кавказе назвали «сложной»
17:40 2708
Ильхам Алиев о лживой четверке
Ильхам Алиев о лживой четверке
15:57 5867
Алиев о грантоедах в Грузии
Алиев о грантоедах в Грузии
17:12 3086
Алиев о взаимоотношениях с Францией
Алиев о взаимоотношениях с Францией обновлено 16:42
16:42 7357
В Грузии может пролиться кровь
В Грузии может пролиться кровь наша корреспонденция; все еще актуально
02:48 8943
Численность войск РФ в Украине постоянно растет
Численность войск РФ в Украине постоянно растет
15:35 2638

ЭТО ВАЖНО

ЦАХАЛ уничтожил еще одну штаб-квартиру «Хезболлы» в Ливане
ЦАХАЛ уничтожил еще одну штаб-квартиру «Хезболлы» в Ливане видео
20:09 21
У Зеленского ответили «гонцу Путина»
У Зеленского ответили «гонцу Путина»
19:40 848
Россия снова размахивает «ядерной дубинкой»
Россия снова размахивает «ядерной дубинкой»
19:05 1363
Израильская армия все дальше заходит вглубь Сирии
Израильская армия все дальше заходит вглубь Сирии видео
18:42 1689
«На столе лежит предложение о прекращении огня»: Орбан обратился к Зеленскому
«На столе лежит предложение о прекращении огня»: Орбан обратился к Зеленскому
18:29 1907
В Москве обстановку на Южном Кавказе назвали «сложной»
В Москве обстановку на Южном Кавказе назвали «сложной»
17:40 2708
Ильхам Алиев о лживой четверке
Ильхам Алиев о лживой четверке
15:57 5867
Алиев о грантоедах в Грузии
Алиев о грантоедах в Грузии
17:12 3086
Алиев о взаимоотношениях с Францией
Алиев о взаимоотношениях с Францией обновлено 16:42
16:42 7357
В Грузии может пролиться кровь
В Грузии может пролиться кровь наша корреспонденция; все еще актуально
02:48 8943
Численность войск РФ в Украине постоянно растет
Численность войск РФ в Украине постоянно растет
15:35 2638
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться