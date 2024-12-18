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Убить невинного... Убить виновного

Израильская армия все дальше заходит вглубь Сирии

видео
18:42 1696

Израильские танки вошли в провинцию Даръа на юге Сирии. Соответствующими кадрами делятся турецкие и российские СМИ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также приказал военным удерживать позиции на горе Хермон (сирийские Голаны) минимум до конца 2025 года.

«Мы останемся на этой важной позиции до тех пор, пока альтернативное соглашение не обеспечит безопасность Израиля», - отметил Нетаньяху.

Тем временем издание NBL Lebanon утверждает, что израильские силы перехватили эксплуатацию плотины Аль-Вахда, и теперь Израиль контролирует сток реки Ярмук и сельское хозяйство в значимом регионе Сирии.

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