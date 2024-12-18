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Убить невинного... Убить виновного

Россия снова размахивает «ядерной дубинкой»

19:05 1384

Создаются риски перехода ситуации к состоянию, когда в практической плоскости может быть поднят вопрос о применении ядерного оружия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Агрессивная политика США и НАТО направлена на разрушение внешнего контура безопасности РФ и создаёт угрозы на рубежах Союзного государства», — заявил замглавы МИД РФ.

Также он добавил, что США стараются минимизировать для себя военные опасности, но при этом оказывают возрастающее давление на нас и не намерены рассматривать варианты снижения силового прессинга.

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