Россия снова размахивает «ядерной дубинкой»

Создаются риски перехода ситуации к состоянию, когда в практической плоскости может быть поднят вопрос о применении ядерного оружия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Агрессивная политика США и НАТО направлена на разрушение внешнего контура безопасности РФ и создаёт угрозы на рубежах Союзного государства», — заявил замглавы МИД РФ.

Также он добавил, что США стараются минимизировать для себя военные опасности, но при этом оказывают возрастающее давление на нас и не намерены рассматривать варианты снижения силового прессинга.