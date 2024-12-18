У Зеленского ответили «гонцу Путина»
19:40 3260
В Офисе президента Украины ответили на обвинения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в игнорировании предложения о прекращении огня.
«Если уже появился такой назойливый гонец от Путина, то можем на его ультиматум ответить одно — нам нужен реальный, надежный мир, справедливый для Украины. Гонцы от Путина никому из привлеченных участников работы ради мира не нужны», - заявил советник президента Дмитрий Литвин.
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