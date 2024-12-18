USD 1.7000
EUR 1.7855
RUB 1.6259
Подписаться на уведомления
Убить невинного... Убить виновного
Новость дня
Убить невинного... Убить виновного

У Байдена переложили на Трампа решение вопроса об Украине в НАТО

19:46 1044

В НАТО по-прежнему отсутствует консенсус по вопросу целесообразности приглашения Украины. Об этом заявил старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер.

По его словам, у Киева нет шансов получить приглашение в Североатлантический альянс при президенте США Джо Байдене.

«Думаю... речь идёт о том, что разбираться с вопросом о членстве Украины в НАТО предстоит уже новой команде, параллельно размышляя о переговорах, которые, возможно, состоятся в следующем году», - отметил Карпентер.

Он также добавил, что, кроме политической воли членов НАТО, для вступления в блок Украине потребуется «прекращение боевых действий» на её территории.

У Трампа есть возможности завершить войну в Украине уже в этом году
У Трампа есть возможности завершить войну в Украине уже в этом году
22:13 391
«У меня не было выбора»: Сырский прокомментировал Курскую операцию
«У меня не было выбора»: Сырский прокомментировал Курскую операцию
21:48 1231
Логика Турции и Катара: нет Асадов – есть труба
Логика Турции и Катара: нет Асадов – есть труба наш комментарий
17:17 4099
Таинственная история Махера Асада
Таинственная история Махера Асада главная тема; все еще актуально
12:18 6186
В центре Дамаска царят мир и покой - haqqin.az из Сирии
В центре Дамаска царят мир и покой - haqqin.az из Сирии Обновлено;видео
21:25 1565
Дания «бьет в колокола»: российские военные корабли будут сопровождать «теневой флот»
Дания «бьет в колокола»: российские военные корабли будут сопровождать «теневой флот»
20:20 1892
ЦАХАЛ уничтожил еще одну штаб-квартиру «Хезболлы» в Ливане
ЦАХАЛ уничтожил еще одну штаб-квартиру «Хезболлы» в Ливане видео
20:09 856
У Зеленского ответили «гонцу Путина»
У Зеленского ответили «гонцу Путина»
19:40 3261
Россия снова размахивает «ядерной дубинкой»
Россия снова размахивает «ядерной дубинкой»
19:05 2825
Израильская армия все дальше заходит вглубь Сирии
Израильская армия все дальше заходит вглубь Сирии видео
18:42 2951
«На столе лежит предложение о прекращении огня»: Орбан обратился к Зеленскому
«На столе лежит предложение о прекращении огня»: Орбан обратился к Зеленскому
18:29 3004

ЭТО ВАЖНО

У Трампа есть возможности завершить войну в Украине уже в этом году
У Трампа есть возможности завершить войну в Украине уже в этом году
22:13 391
«У меня не было выбора»: Сырский прокомментировал Курскую операцию
«У меня не было выбора»: Сырский прокомментировал Курскую операцию
21:48 1231
Логика Турции и Катара: нет Асадов – есть труба
Логика Турции и Катара: нет Асадов – есть труба наш комментарий
17:17 4099
Таинственная история Махера Асада
Таинственная история Махера Асада главная тема; все еще актуально
12:18 6186
В центре Дамаска царят мир и покой - haqqin.az из Сирии
В центре Дамаска царят мир и покой - haqqin.az из Сирии Обновлено;видео
21:25 1565
Дания «бьет в колокола»: российские военные корабли будут сопровождать «теневой флот»
Дания «бьет в колокола»: российские военные корабли будут сопровождать «теневой флот»
20:20 1892
ЦАХАЛ уничтожил еще одну штаб-квартиру «Хезболлы» в Ливане
ЦАХАЛ уничтожил еще одну штаб-квартиру «Хезболлы» в Ливане видео
20:09 856
У Зеленского ответили «гонцу Путина»
У Зеленского ответили «гонцу Путина»
19:40 3261
Россия снова размахивает «ядерной дубинкой»
Россия снова размахивает «ядерной дубинкой»
19:05 2825
Израильская армия все дальше заходит вглубь Сирии
Израильская армия все дальше заходит вглубь Сирии видео
18:42 2951
«На столе лежит предложение о прекращении огня»: Орбан обратился к Зеленскому
«На столе лежит предложение о прекращении огня»: Орбан обратился к Зеленскому
18:29 3004
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться