У Байдена переложили на Трампа решение вопроса об Украине в НАТО

В НАТО по-прежнему отсутствует консенсус по вопросу целесообразности приглашения Украины. Об этом заявил старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер.

По его словам, у Киева нет шансов получить приглашение в Североатлантический альянс при президенте США Джо Байдене.

«Думаю... речь идёт о том, что разбираться с вопросом о членстве Украины в НАТО предстоит уже новой команде, параллельно размышляя о переговорах, которые, возможно, состоятся в следующем году», - отметил Карпентер.

Он также добавил, что, кроме политической воли членов НАТО, для вступления в блок Украине потребуется «прекращение боевых действий» на её территории.