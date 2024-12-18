Турция приступила к строительству космодрома в Сомали

Турция начала строительство космодрома в Сомали. Об этом сообщил президент африканской страны. Он отметил, что этот проект поможет создать рабочие места и увеличить государственный бюджет.

«Я лично считаю, что важность размещения в Сомали стартовой площадки для турецких спутников даже более значительна, чем миллиарды долларов и возможности, которые принесет этот проект», – заявил президент Сомали Хасан Шейх Махмуд.

Строительство космодрома оценивается в 6 миллиардов долларов. Одним из инвесторов может выступить ОАЭ.

Географическое расположение Сомали идеально подходит для проведения испытательных стрельб баллистических ракет и строительства космодрома.