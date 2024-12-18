USD 1.7000
EUR 1.7855
RUB 1.6259
Подписаться на уведомления
Убить невинного... Убить виновного
Новость дня
Убить невинного... Убить виновного

ЦАХАЛ уничтожил еще одну штаб-квартиру «Хезболлы» в Ливане

видео
20:09 857

Армия Израиля обнаружила на юге Ливана подземный туннель протяженностью в десятки метров, который вел к штаб-квартире «Хезболлы».

По информации пресс-службы израильской армии, этот штаб использовался боевиками организации для запусков по северным поселениям страны в течение года. Помимо этого, рядом с туннелем были найдены склады с оружием, в которых находились сотни взрывных устройств, винтовки, гранаты и другое вооружение.

После изучения территории вышеупомянутый штаб и туннель были уничтожены, а найденное оружие конфисковано.

У Трампа есть возможности завершить войну в Украине уже в этом году
У Трампа есть возможности завершить войну в Украине уже в этом году
22:13 394
«У меня не было выбора»: Сырский прокомментировал Курскую операцию
«У меня не было выбора»: Сырский прокомментировал Курскую операцию
21:48 1236
Логика Турции и Катара: нет Асадов – есть труба
Логика Турции и Катара: нет Асадов – есть труба наш комментарий
17:17 4100
Таинственная история Махера Асада
Таинственная история Махера Асада главная тема; все еще актуально
12:18 6188
В центре Дамаска царят мир и покой - haqqin.az из Сирии
В центре Дамаска царят мир и покой - haqqin.az из Сирии Обновлено;видео
21:25 1566
Дания «бьет в колокола»: российские военные корабли будут сопровождать «теневой флот»
Дания «бьет в колокола»: российские военные корабли будут сопровождать «теневой флот»
20:20 1894
ЦАХАЛ уничтожил еще одну штаб-квартиру «Хезболлы» в Ливане
ЦАХАЛ уничтожил еще одну штаб-квартиру «Хезболлы» в Ливане видео
20:09 858
У Зеленского ответили «гонцу Путина»
У Зеленского ответили «гонцу Путина»
19:40 3265
Россия снова размахивает «ядерной дубинкой»
Россия снова размахивает «ядерной дубинкой»
19:05 2829
Израильская армия все дальше заходит вглубь Сирии
Израильская армия все дальше заходит вглубь Сирии видео
18:42 2953
«На столе лежит предложение о прекращении огня»: Орбан обратился к Зеленскому
«На столе лежит предложение о прекращении огня»: Орбан обратился к Зеленскому
18:29 3005

ЭТО ВАЖНО

У Трампа есть возможности завершить войну в Украине уже в этом году
У Трампа есть возможности завершить войну в Украине уже в этом году
22:13 394
«У меня не было выбора»: Сырский прокомментировал Курскую операцию
«У меня не было выбора»: Сырский прокомментировал Курскую операцию
21:48 1236
Логика Турции и Катара: нет Асадов – есть труба
Логика Турции и Катара: нет Асадов – есть труба наш комментарий
17:17 4100
Таинственная история Махера Асада
Таинственная история Махера Асада главная тема; все еще актуально
12:18 6188
В центре Дамаска царят мир и покой - haqqin.az из Сирии
В центре Дамаска царят мир и покой - haqqin.az из Сирии Обновлено;видео
21:25 1566
Дания «бьет в колокола»: российские военные корабли будут сопровождать «теневой флот»
Дания «бьет в колокола»: российские военные корабли будут сопровождать «теневой флот»
20:20 1894
ЦАХАЛ уничтожил еще одну штаб-квартиру «Хезболлы» в Ливане
ЦАХАЛ уничтожил еще одну штаб-квартиру «Хезболлы» в Ливане видео
20:09 858
У Зеленского ответили «гонцу Путина»
У Зеленского ответили «гонцу Путина»
19:40 3265
Россия снова размахивает «ядерной дубинкой»
Россия снова размахивает «ядерной дубинкой»
19:05 2829
Израильская армия все дальше заходит вглубь Сирии
Израильская армия все дальше заходит вглубь Сирии видео
18:42 2953
«На столе лежит предложение о прекращении огня»: Орбан обратился к Зеленскому
«На столе лежит предложение о прекращении огня»: Орбан обратился к Зеленскому
18:29 3005
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться