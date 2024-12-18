ЦАХАЛ уничтожил еще одну штаб-квартиру «Хезболлы» в Ливане
Армия Израиля обнаружила на юге Ливана подземный туннель протяженностью в десятки метров, который вел к штаб-квартире «Хезболлы».
По информации пресс-службы израильской армии, этот штаб использовался боевиками организации для запусков по северным поселениям страны в течение года. Помимо этого, рядом с туннелем были найдены склады с оружием, в которых находились сотни взрывных устройств, винтовки, гранаты и другое вооружение.
После изучения территории вышеупомянутый штаб и туннель были уничтожены, а найденное оружие конфисковано.