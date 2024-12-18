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Дания «бьет в колокола»: российские военные корабли будут сопровождать «теневой флот»

20:20 1894

Дания заявляет, что российский ВМФ может начать сопровождение танкеров "теневого флота" через датские проливы, что "повысит уровень напряженности" между Москвой и НАТО.

Заявление опубликовала датская служба военной разведки, передает Bloomberg.

Двенадцать стран Северной Европы на этой неделе объявили, что введут проверки страховых полисов проходящих российских танкеров: Дания, Эстония, Норвегия и Швеция и другие страны северной Европы.

Дания будет играть решающую роль в этом, поскольку ее узкие проливы являются важнейшей торговой артерией, по которой из Балтийского моря российская нефть на кораблях "течет практически беспрепятственно с начала полномасштабной войны в Украине".

Пока новая инициатива европейских стран будет заключаться в сборе данных и обеспечении прозрачности, говорят представители стран. Международные законы о свободе судоходства не позволяют той же Дании и другим государствам требовать от танкеров предоставления страховой информации (за исключением случаев, когда у властей есть достоверная информация об экологической угрозе). Поэтому суда могут отклонять такие запросы. Но если проходящие по Балтийскому морю танкеры откажутся сотрудничать, власти будут это фиксировать. По словам нескольких источников Bloomberg, более ощутимые меры, основанные на собранной информации, могут последовать в будущем.

Копенгаген полагает, что Россия в ответ также будет демонстрировать более рискованное поведение в отношении гражданского судоходства и авиации, может начать военные учения вблизи территории НАТО, а также глушение в больших географических районах «без учета коммуникаций кораблей и самолетов и сигналов GPS».

Это «создает риск недоразумений и мелких столкновений как в Балтийском море, так и в Арктике», говорится в заявлении датской разведки.

Отметим, что в российских военных пабликах переодически появляются заявления, что препятствование проходу российских судов через проливы Балтийского моря будет действием, которое подпадает под пункт С статьи 3 определения агрессии, утверждённой ООН («блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства»). То есть - поводом для объявления войны.

Официально российские власти намерения проверять танкеры в Балтийском море не комментировали.

Если исходить из статьи Bloomberg, то пока решения останавливать корабли силой, если они откажутся показывать страховку, у северных стран Европы нет. Но в будущем, как сказано в статье, «могут последовать более ощутимые меры».

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