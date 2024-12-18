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Убить невинного... Убить виновного
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Убить невинного... Убить виновного

В центре Дамаска царят мир и покой - haqqin.az из Сирии

Обновлено;видео
21:25 1571

В центре Дамаска царят мир и покой.

На улицах не видно ни одного вооруженного человека. Повсюду атмосфера спокойствия.

Войны в прошлом или затишье перед бурей?

***
20:41

После серии видеорепортажей и материалов из различных сирийских городов – Телль-Рифъата, Манбиджа, Ракки, Алеппо, освобожденных от армии диктатора Башара Асада и курдских террористов, репортёрская группа haqqin.az добралась и до столицы многострадальной Сирии.

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