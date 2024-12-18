В центре Дамаска царят мир и покой - haqqin.az из Сирии
21:25 1571
В центре Дамаска царят мир и покой.
На улицах не видно ни одного вооруженного человека. Повсюду атмосфера спокойствия.
Войны в прошлом или затишье перед бурей?
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20:41
После серии видеорепортажей и материалов из различных сирийских городов – Телль-Рифъата, Манбиджа, Ракки, Алеппо, освобожденных от армии диктатора Башара Асада и курдских террористов, репортёрская группа haqqin.az добралась и до столицы многострадальной Сирии.
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