В центре Дамаска царят мир и покой - haqqin.az из Сирии

В центре Дамаска царят мир и покой.



На улицах не видно ни одного вооруженного человека. Повсюду атмосфера спокойствия.



Войны в прошлом или затишье перед бурей?



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20:41



После серии видеорепортажей и материалов из различных сирийских городов – Телль-Рифъата, Манбиджа, Ракки, Алеппо, освобожденных от армии диктатора Башара Асада и курдских террористов, репортёрская группа haqqin.az добралась и до столицы многострадальной Сирии.

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