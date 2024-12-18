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Убить невинного... Убить виновного
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Убить невинного... Убить виновного

«У меня не было выбора»: Сырский прокомментировал Курскую операцию

21:48 1247

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, почему он решил начать наступление на Курскую область РФ.

"У меня не было выбора, я должен был провести операцию. Я должен был одновременно сорвать наступление на Харьков, снять часть давления на всех фронтах и не допустить открытия нового фронта на Сумы. Поэтому я решил вести наступление там, где враг имел слабое место, с очень малым количеством солдат для охраны границы", — заявил главком ВСУ в интервью Le Monde, его цитирует "Укринформ".

По его словам, операцию проводили при "относительно немногочисленных украинских войсках", благодаря чему враг не достиг своих целей.

Он заявил, что такой шаг позволил ослабить российский наступательный потенциал и снизить интенсивность атак, "за исключением Покровска и Курахово".

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