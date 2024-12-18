Трамп расправляется с журналистами

Дональд Трамп, не дождавшись инаугурации, уже начал претворять в жизнь свои угрозы наказать всех, кто был против него. Особое место в списке противников занимает масс-медиа. Первой жертвой избранного президента стал телеканал ABC, входящий в пятерку ведущих американских вещателей. Трамп подал на него иск в суд, обвиняя в клевете. Речь идет об интервью, которое известный ведущий телеканала Джордж Стефанопулос взял у конгрессвумен Нэнси Мейс 10 марта 2024 года. В нем он сказал, что Трамп является виновным в изнасиловании писательницы Джин Кэрролл.

Мы вынуждены отвлечься от главной темы и рассказать о том, что же произошло с писательницей. Дело было в 1996 году. Место действия — один из торговых центров Манхэттена. Трамп и Кэрролл, которые были знакомы, столкнулись в зале женской одежды. Трамп попросил ему подыскать женскую блузку. Общение было вполне дружеским, и она согласилась, однако совсем скоро события приняли совсем другой оборот. Оба оказались в примерочной, где Трамп начал наседать на женщину и запустил свои пальцы между ее ног. Кэрролл вырвалась и бросилась бежать. Писательница обвинила Трампа в изнасиловании. В Нью-Йорке начался суд. Жюри после длительных дебатов пришло к выводу, что Трамп не совершил изнасилования, но был виновен в сексуальной агрессии. Старший судья Федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка Льюис Каплан постановил, что Трамп совершил «диджитал изнасилование» (digital rape), и обвинение Кэрролл «по сути является верным». В результате Трамп вынужден был выплатить писательнице 80 миллионов долларов. Суд, подтвердивший обвинение и приговоривший Трампа к немалому штрафу, прошел задолго до интервью Стефанопулоса. И, таким образом, в словах ведущего не было ни слова клеветы в адрес достойнейшего лидера нации, он лишь взял за ориентир судейский вердикт. Но Трамп подал против него иск, и...

И уважаемый телеканал быстро признал свою вину, извинился перед избранным президентом и выплатил ему 15 миллионов по делу о диффамации. «Что? Какая вина? - исторгла вопль газета Washington Post. - О, как низко пал ABC!» «Это чрезвычайно опасный прецедент, - говорит Дэвид Шульц, возглавляющий факультет по изучению законов масс-медиа в Школе Права Йеля. —Это лишь даст основания считать прессу нечестной и несправедливой по отношению к Трампу и откроет дорогу его дальнейшим искам и совершенно безосновательным жалобам». Профессор совершенно прав. Трусливый поступок ABC привел к тому, что через несколько дней Трамп подал другой иск - на газету Des Moines Register. Это издание в республиканском штате Айова было обвинено в том, что в разгар избирательной кампании опубликовало результаты опросов общественного мнения штата, и выходило, что Камала Харрис опережала в президентской гонке Трампа на три процентных пункта. «Ложь! - объявил Трамп. - Такого не могло быть никогда...». И подал на газету и уважаемого в Айове полстера Энн Сельцер в суд. «Никогда», потому что в конечном итоге Трамп победил, набрав на 13 процентов больше, чем его конкурентка. Тогдашний пул, по словам его адвокатов, «был призван создать ложный нарратив в отношении неизбежности победы Камалы Харрис».

И это лишь первые залпы в битве титана мысли против «четвертой власти» Америки. В планах на ближайшее время — иск против известнейшего журналиста Боба Вудворда, прославившегося своими разоблачениями Уотергейта, что привело к отставке президента Ричарда Никсона. Трамп обвиняет его в том, что Вудворд некорректно использовал аудио записи интервью с ним во время его первого президентского срока. Бог ты мой! В 1974 году, когда Вудворду и другому журналисту Карлу Бернстайну удалось снять провинившегося Никсона, 1-я поправка к Конституции США, гарантирующая свободу слова, сияла в небе как путеводная звезда. А сейчас она не просто померкла, но и свалилась за горизонт. Америка имеет то, что имеет, благодаря свободному волеизъявлению граждан на выборах. В планах Трампа еще один знаменательный кейс. Судебный иск подан на телекомпанию CBS. Она обвиняется в том, что провела интервью с Камалой Харрис в популярной программе «60 минут». Основание для иска – это интервью явилось «вмешательством в предвыборную кампанию кандидата в президенты Дональда Трампа». От CBS требуют 10 миллионов долларов. И таких исков со стороны будущего президента Соединенных Штатов могут быть сотни. За этими усилиями встанут его беспринципные лоялисты, которых он прочит на ключевые посты в государстве. Среди них некий, мало кому известный до сих пор потомок индийских иммигрантов Кэш Патель, которому, если его одобрит Сенат, будет поручено руководить ФБР. «Мы будем преследовать людей, которые лгали американским гражданам, которые помогали Джо Байдену добиться подтасовки голосов на выборах 2020 года, — говорит он. – Мы подадим на них в суд, и там будет разбираться, идет ли речь об уголовных или гражданских делах».