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Убить невинного... Убить виновного

Спецпосланник Трампа не оценил ликвидацию Киевом российского генерала

18 декабря 2024, 23:04 1680

Будущий спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келлог назвал убийство генерала Игоря Кириллова в Москве «не очень хорошей идеей». Об этом он сказал в интервью ведущему телеканала Fox News.

«Я не думаю, что это действительно неудача, но я бы сказал, что есть правила ведения войны и есть определенные вещи, которые вы просто не делаете. Например, вы не убиваете раненых солдат на поле боя. Вы не должны убивать некомбатантов. Когда вы убиваете важных генералов в их родном городе, вы как бы расширяете [правила], и я не думаю, что это действительно умно», — сказал Келлог, добавив, что, по его мнению, это «не очень хорошая идея».

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