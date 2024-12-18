Что будет обсуждать Зеленский в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевые темы переговоров в Брюсселе.

По его словам, главными темами в ходе двухдневного визита будут гарантии безопасности, усиление украинской армии и предоставление систем ПВО.

"Я думаю, что это очень хорошая возможность поговорить о гарантиях безопасности для Украины. [...] Очень важно использовать эти два дня в Брюсселе, чтобы встретиться со всеми нашими партнерами и иметь общую, не разделенную позицию Европы о том, как обезопасить Украину, наших граждан. Конечно, будем говорить и о том, как укрепить нашу армию", — заявил президент на кратком брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте, пишет "Укринформ".

Зеленский добавил, что уже встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и завтра встретится с другими лидерами.