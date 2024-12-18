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Убить невинного... Убить виновного
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Убить невинного... Убить виновного

Германия дает Украине и отказывает Израилю

00:20 519

Германия в этом году удвоила экспорт оружия в Украину и вдвое сократила его в Израиль по сравнению с 2023 годом.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Минэкономики.

Украина получит оружия и другого военного оборудования на сумму €8,1 млрд (в прошлом году было €4,4 млрд).

Разрешения на экспорт в Израиль сократились до €161 млн (в 2023 году он составил €326,5 млн).

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