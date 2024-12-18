Россияне: больше хорошего ждать неоткуда

Ведется много разговоров о том, насколько можно доверять результатам социологических опросов, которые проводятся в нынешней России. Вдруг люди боятся отвечать так, как думают на самом деле? Социологи успокаивают на этот счет: есть методы, которые позволяют снизить тревожность респондентов и получить у них искренний ответ. Среди организаций, которые регулярно проводят в России опросы общественного мнения, фонд, который так и называется: Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), известен своей лояльной позицией по отношению к Кремлю, его не заподозрить в том, что какое-то исследование содержит кукиш в кармане, какую-то скрытую фронду. Но и на их материалах можно получить полезную информацию о настоящих умонастроениях россиян.

В свежем опросе ФОМ граждан попросили ответить на вопрос, какие самые значительные события 2024 года запомнились им больше всего. При этом вопрос был открытым, то есть респондентам не предлагались варианты ответов, они сам должны были назвать событие, оставившее наибольший след в их памяти. И вот что из этого получилось. 50% вообще не смогли найти ответа: вроде что-то было, но ничего в голову не приходит. 9% прямо ответили, что никаких таких событий не произошло. 17% отметили выборы в США и избрание Дональда Трампа президентом. 11% посчитали важным событием «спецоперацию» в Украине. На 4% произвели впечатление события на Ближнем Востоке и в секторе Газа (сирийские события еще не попали в период опроса). 2% назвали Олимпиаду в Париже. 2% - саммит БРИКС в Казани. 1% - появление российской баллистической ракеты «Орешник». 1% - усиление враждебности Запада к России и угрозу ядерной войны. 1% - укрепление отношений России с другими странами (Китай и Северная Корея). Еще 2% - «другое»: всякие разные ответы, ни один из которых не набрал минимально заметного количества голосов. Итак, в стране, которая ведет активную войну с огромными потерями, больше половины населения прожили год как в тумане, стараясь ни во что не вникать и ничего вокруг не замечать. Пожалуй, это выраженная защитная реакция.

Главным событием ушедшего года, в течение которого в России состоялись президентские (в марте) и прочие – губернаторские, местные выборы и довыборы в Госдуму (в сентябре), россияне назвали американские выборы, на которых Джо Байдена сменил Дональд Трамп. Ну, во-первых, это действительно гарантированно безопасный ответ. Как в советском анекдоте о том, что на Красной площади можно запросто ругать американского президента. Во-вторых, похоже, именно на Америку возлагается надежда, что ее новое руководство сможет закончить войну. На свое в этом отношении полагаться не приходится, народ это смекает: Трамп придет, порядок наведет. Характерно, что свои выборы вообще практически ни для кого не стали событием, редкие единицы их указали, пополнив графу «другое». Ну, в самом деле, событие, что ли? 11% все-таки указали «спецоперацию», и этот поразительно маленький процент, как и огромное количество не заметивших никаких событий, также ярко свидетельствует о желании оградиться от неприятных новостей, как в случае с заходом украинских войск в Курскую область или дроновыми обстрелами целей на российской территории.