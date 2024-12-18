С новой Сирией начинается новая Турция

Неожиданное и драматическое падение режима Башара Асада всего за одиннадцать дней закрепило за Турцией роль ключевого игрока в формировании будущего ближневосточного региона. За минувшие две недели Анкара приняла таких важных гостей, как глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и госсекретарь США Энтони Блинкен, который приехал обсудить именно ситуацию в Сирии. Таким образом, Турция продолжает укреплять свои позиции в Сирии, где открыто поддерживает контакты с новой властью, возглавляемой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), и оказывает помощь временному правительству Сирии. Параллельно турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) начало поисково-спасательные операции в печально известной тюрьме Седная, где заключённые подвергались чудовищным пыткам. Приоритетными задачами Анкары остаются зачистка региона от курдских террористов, оккупировавших юго-восток Сирии, и обеспечение территориальной целостности арабского государства.

Во время визита Блинкена в Анкару срок четырехдневного прекращения огня между протурецкой «Сирийской национальной армией» и террористами РПК уже истек, и в регионе возобновились активные события. Вчера лидер ХТШ Абу Мухаммед аль-Джулани, поддержавший борьбу Турции против террористов РПК, заявил, что ни о какой федерации в Сирии не может быть и речи. Наряду с этим турецкие чиновники в Сирии не форсируют события и проявляют осторожность. Анкара хочет избежать ошибок, допущенных в 2010 году экс-премьером Турции Ахметом Давутоглу в ходе «арабской весны», которые вызвали хаос на Ближнем Востоке. Сегодня, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии, Турция пытается вовлечь в этот процесс региональные государства и западные державы. При этом Анкара принимает в расчет риск превращения Сирии в расколотое государство вроде Ливии, где действуют различные вооруженные группировки. В Турции также хорошо помнят пример Египта, где правительство Мурси было свергнуто в результате госпереворота.

Почему Анкара хочет включить арабов в «сирийский проект»? Несколько дней назад haqqin.az писал, ссылаясь на информацию из частных источников, что страны Персидского залива, опасающиеся таких движений, как «Братья-мусульмане», не скрывают своей обеспокоенности сменой режима в Сирии. Сообщалось, в частности, что президент Египта Абдуль Фаттах ас-Сиси настаивает на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить будущее Сирии и получить гарантии. Согласно последним сообщениям, Турция также заинтересована во включении в этот процесс арабских лидеров, обеспечив тем самым долгосрочную поддержку будущего САР. Анкара намерена выслушать связанные с Сирией опасения Саудовской Аравии, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов и рассмотреть их рекомендации. Ожидается, что в предстоящую субботу Эрдоган примет участие в саммите в Каире, где обсудит с президентом Египта создание нового сирийского правительства. Абдель Фаттах ас-Сиси, известный крайне негативным отношением ко всем исламистским группировкам, воспринимает возможное формирование нового правительства в Дамаске, который на протяжении многих лет являлся духовным центром арабского национализма, как угрозу собственной власти, которую он получил в результате военного переворота и свержения законно избранного президента Мухаммеда Мурси. Как ожидается, Эрдоган выступит в роли посредника между новым правительством Сирии и Египтом, дабы доказать президенту ас-Сиси, что его опасения преувеличены.

Параллельно министр иностранных дел Турции Хакан Фидан координировал действия в Сирии на саммите в Аммане с различными региональными и международными игроками, включая арабские страны, США, Великобританию, Францию, Германию и Европейский союз. Помимо этого, Анкара пытается привлечь Евросоюз и богатые монархии Персидского залива к восстановлению Сирии, разрушенной тринадцатилетней гражданской войной. Уже поступило ряд сообщений о позитивных шагах в этом направлении. Так, арабский профессор Абдулхалиг Абдулла, имеющий тесные связи с правительством ОАЭ, сообщил в своем аккаунте в соцсетях, что Абу-Даби через Анкару установило диалог с «Хайят Тахрир аш-Шам», и что ОАЭ станет одной из стран, которая начнет инвестировать в восстановление Сирии. Отметим в этой связи, что разрабатываемый Анкарой сирийский проект — это не просто политический диалог, а сложная геополитическая динамика, сочетающаяся с реальными проблемами, которая в итоге и определит повестку нового правительства Сирии. И хотя официальная Анкара заявила, что не имеет отношения к восстанию оппозиционных сил 27 ноября, приведшему в итоге к бегству Башара Асада, она, в то же время, не скрывает своего влияния на силы, выступающие против режима, и, в частности, на «Сирийскую национальную армию».

Одним из ключевых нюансов турецкого влияния на сирийские события стало превращение «Хайят Тахрир аш-Шам», ранее связанной с «Аль-Каидой», в авангард сирийской революции. После того как группировка ХТШ захватила Дамаск, стало очевидно, что позитивные месседжи, которые лидер группировки Мухаммед аль-Джулани направляет миру, перекликаются с новой сирийской политикой Анкары. Эксперты считают, что визит главы Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Ибрагима Калына в Дамаск, где он встретился с аль-Джулани, является сигналом новой политики Анкары в Сирии. На прошлой неделе Хакан Фидан в интервью одному из местных телеканалов заявил, что нет страны, которая знала бы ХТШ лучше, чем Турция. В то же время Анкара работает над тем, чтобы не допустить рецидива напряженности между «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Свободной сирийской армией» - двумя наиболее важными оппозиционными силами в Сирии. По имеющимся данным, Турция пообещала новому правительству Сирии военную и логистическую поддержку для восстановления стабильности в стране.

Мечта Анкары: Сирия, которая никому не угрожает Один из основных месседжей Анкары – это стремление создать нейтральную Сирию. На прошлой неделе все тот же Хакан Фидан выразил это предельно четко: «Мы не хотим господства в регионе ни Ирана, ни Турции». По словам турецкого министра иностранных дел, Анкара хочет видеть такую Сирию, которая не будет представлять угрозу для других стран, особенно в контексте терроризма. Турция осудила недавнее вторжение Израиля на юг Сирии, но при этом отмечает, что новое правительство в Дамаске не будет представлять собой угрозу ни для Тегерана, ни для Тель-Авива. Как следует из заявлений турецких чиновников, важной целью Анкары в Сирии является создание нового регионального порядка. А как насчет российских военных баз? Во время визита в Анкару в начале этой недели президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Брюссель усилит участие в восстановлении Сирии, особенно в таких ключевых сферах, как электроснабжение, водоснабжение и инфраструктура.