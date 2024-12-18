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Убить невинного... Убить виновного

Гордон: В Украину войдут несколько тысяч армянских военных

01:31 1892

Военный контингент НАТО в составе 170 тысяч солдат войдет в Украину. Несколько тысяч будут из Армении. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

Так, касаясь исхода войны вокруг Украины, журналист отметил, что будет компромисс и заверил, что Киев не будет вынужден отказаться от каких-то своих территорий. "Украине придется оставить эти территории оккупированными, но не признанными. Никто не признает эти территории российскими, и в первую очередь на Западе. Второе, войска стран НАТО, безусловно, войдут на территорию Украины", - сказал журналист.

По словам Гордона, президент Украины Владимир Зеленский проведет сегодня важную встречу с руководителями европейских государств, с которыми будет обсуждаться процесс входа войск Североатлантического Альянса на украинскую территорию.

"Не 40 тысяч, как заявлялось, а тысяч 150, а то и 170 тысяч солдат НАТО войдут на территорию Украины и займут места на линии боевого соприкосновения. Но это произойдет только после заключения договора. Это будут войска Франции, являющейся инициатором этой акции в лице президента Макрона, а также Великобритании, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Нидерландов, Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии. Не исключено даже участие Армении, потому что президент Макрон уже обратился к Николу Пашиняну, и последний сказал да. Рассказываю "страшную тайну": не исключено, что несколько тысяч будет даже из Армении. Вот такой контингент должен будет встать на ЛБС", - сказал Гордон.

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