USD 1.7000
EUR 1.7855
RUB 1.6259
Подписаться на уведомления
Убить невинного... Убить виновного
Новость дня
Убить невинного... Убить виновного

Польша почти исчерпала ресурсы для военной помощи Украине

01:44 415

Польша приблизилась к ограничениям военной помощи Украине из-за нехватки ресурсов.

Замглавы Минобороны Польши Павел Залевский отметил, что страна приближается к пределу своих возможностей в оказании военной помощи Украине, но продолжает ее поддерживать.

Замглавы Минобороны Польши Павел Залевский заявил в эфире радиостанции Radio Zet, что Польша практически исчерпала свои возможности в плане военной помощи Украине, сообщает ТАСС. Он подчеркнул: «Я считаю, что мы дали все, что могли. Мы поддерживаем и будем поддерживать Украину, однако можно сказать, что мы приближаемся к крайней отметке и упираемся в стену».

Залевский также опроверг слухи о передаче Украине истребителей МиГ-29, подчеркнув, что такой вопрос не стоит на повестке дня. По его словам, для передачи самолетов необходимо получить адекватную замену и усилить позицию Польши.

Россия перебрасывает системы ПВО из Сирии в Ливию
Россия перебрасывает системы ПВО из Сирии в Ливию
02:58 145
Турция не будет проводить операцию в Сирии, если...
Турция не будет проводить операцию в Сирии, если...
02:01 734
Гордон: В Украину войдут несколько тысяч армянских военных
Гордон: В Украину войдут несколько тысяч армянских военных
01:31 1894
Мелодия Фирдовси Керимова победила на международном конкурсе
Мелодия Фирдовси Керимова победила на международном конкурсе ФОТО, ВИДЕО
01:24 791
Россияне: больше хорошего ждать неоткуда
Россияне: больше хорошего ждать неоткуда глас народа - глас Божий
00:33 1930
Логика Турции и Катара: нет Асадов – есть труба
Логика Турции и Катара: нет Асадов – есть труба наш комментарий
18 декабря 2024, 17:17 5146
Потери России в пять раз больше потерь Украины
Потери России в пять раз больше потерь Украины спецпосланник Трампа
00:50 1547
В Кремле тревога, растерянность – а виновен во всем узбек
В Кремле тревога, растерянность – а виновен во всем узбек горячая тема
18 декабря 2024, 23:41 3317
Ильхам Алиев о лживой четверке
Ильхам Алиев о лживой четверке все еще актуально
18 декабря 2024, 15:57 8743
Трамп расправляется с журналистами
Трамп расправляется с журналистами наша корреспонденция
18 декабря 2024, 22:56 2351
Из России поступил звонок: «В село Ранчпар проникли турецкие диверсанты»
Из России поступил звонок: «В село Ранчпар проникли турецкие диверсанты»
18 декабря 2024, 14:15 9234

ЭТО ВАЖНО

Россия перебрасывает системы ПВО из Сирии в Ливию
Россия перебрасывает системы ПВО из Сирии в Ливию
02:58 145
Турция не будет проводить операцию в Сирии, если...
Турция не будет проводить операцию в Сирии, если...
02:01 734
Гордон: В Украину войдут несколько тысяч армянских военных
Гордон: В Украину войдут несколько тысяч армянских военных
01:31 1894
Мелодия Фирдовси Керимова победила на международном конкурсе
Мелодия Фирдовси Керимова победила на международном конкурсе ФОТО, ВИДЕО
01:24 791
Россияне: больше хорошего ждать неоткуда
Россияне: больше хорошего ждать неоткуда глас народа - глас Божий
00:33 1930
Логика Турции и Катара: нет Асадов – есть труба
Логика Турции и Катара: нет Асадов – есть труба наш комментарий
18 декабря 2024, 17:17 5146
Потери России в пять раз больше потерь Украины
Потери России в пять раз больше потерь Украины спецпосланник Трампа
00:50 1547
В Кремле тревога, растерянность – а виновен во всем узбек
В Кремле тревога, растерянность – а виновен во всем узбек горячая тема
18 декабря 2024, 23:41 3317
Ильхам Алиев о лживой четверке
Ильхам Алиев о лживой четверке все еще актуально
18 декабря 2024, 15:57 8743
Трамп расправляется с журналистами
Трамп расправляется с журналистами наша корреспонденция
18 декабря 2024, 22:56 2351
Из России поступил звонок: «В село Ранчпар проникли турецкие диверсанты»
Из России поступил звонок: «В село Ранчпар проникли турецкие диверсанты»
18 декабря 2024, 14:15 9234
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться